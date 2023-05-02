Максимальные ставки по потребительским кредитам сократят в пять раз — Finance.ua

Максимальные ставки по потребительским кредитам сократят в пять раз Сегодня 10:05 — Кредит&Депозит

Максимальные ставки по потребительским кредитам сократят в пять раз

Национальный банк предлагает внести изменения в закон «О потребительском кредитовании», в частности, установить предельные размеры процентных ставок. Вместо встречающихся на рынке текущих 1500% годовых будет не более 300% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк предлагает изменения в Закон Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

«Это будет способствовать избежанию лишних бюрократических процедур и позволит своевременно реагировать на кризисные ситуации на рынке небанковских финансовых услуг», — говорят в Нацбанке.

Анализ обращений граждан и информации, полученной при осуществлении надзора, свидетельствует, что подавляющее большинство договоров на получение так называемых быстрых онлайн-займов заключаются ночью с целью сделать ставку в онлайн-казино.

Финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий. По сути, финансовые компании предлагают «мгновенное решение» финансовых проблем малообеспеченным гражданам, лицам без постоянного дохода, студентам и т.п. Основным каналом продаж таких потребительских кредитов являются дистанционные каналы, то есть онлайн-кредитование за считанные минуты, доступное 24/7. Это только усугубляет проблему. В то же время, поскольку оценка кредитоспособности заемщиков практически не производится, ставка по таким кредитам в среднем достигает 1 500% годовых.

Именно поэтому Национальный банк предлагает внести изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании». В частности, предлагается:

установить предельные размеры процентных ставок. Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день . Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%;

. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%; уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого предлагается предоставить Национальному банку право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика. Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не осуществляется. В то же время сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, при которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и тех, кто не выполняет свои обязательства;

ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований, поскольку правила без ответственности за их нарушение обычно не действуют.

«С тех пор как Национальный банк стал регулятором финансовых компаний, предоставляющих потребительские кредиты населению, очень часто звучали два вопроса: почему эти кредиты такие дорогие, а поведение кредиторов настолько нецивилизованное? Вопрос нравственного поведения при урегулировании просроченной задолженности уже решен. Национальный банк осуществляет постоянное наблюдение за поведением кредиторов и коллекторов. А вот кредиты под более чем 1 500% годовых — крайне нездоровая практика. Она отождествляет услугу потребительского кредита с „долговым игом“ и подчеркивает несоответствие законодательства Украины лучшим международным практикам, в том числе стран ЕС, к сообществу которых мы стремимся присоединиться. Такое несоответствие нужно убирать — и желательно как можно быстрее. И мы это сделаем», — прокомментировал Глава Национального банка Андрей Пышный.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.