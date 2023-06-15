Пышный рассказал, как изменилась доля срочных депозитов за месяц — Finance.ua

Пышный рассказал, как изменилась доля срочных депозитов за месяц Сегодня 17:21 — Кредит&Депозит

Пышный рассказал, как изменилась доля срочных депозитов за месяц

Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев выросла с 47% в январе до 76% в мае, а доля срочных гривневых депозитов в июне — на 5%, до 35%.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

«Сейчас мы видим за всеми индикаторами эффективности наших монетарных мер достижения тех параметров, которых мы ожидали. Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в обращении с привлечением новых срочных вкладов выросла до 76% в мае с около 47% в начале года. Развернулся тренд на снижение доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения. В январе-июне 2023 года их доля выросла почти на 5% - до 35%», — сказал он на пресс-брифинге в четверг.

Глава НБУ подчеркнул, что развернутый тренд означает, что комплексно принятые Нацбанком меры достаточно решительно прокоммуницированы и являются эффективными.

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«Именно эту тенденцию, это важный момент, мы намерены поддержать, сохраняя высокий уровень учетной ставки», — добавил он.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук также сообщил, что «то, как реагирует рынок депозитов банков на наши действия, полностью вкладывается в наши ожидания. Мы видим, что банки достаточно активно в течение последних месяцев поднимали процентные ставки по срочным депозитам. Например, только в мае по срочным депозитами физлиц средневзвешенная ставка выросла на 0,8 п. п., и понятно, что росли ставки по депозитам более трех месяцев».

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Он пояснил, что такое повышение давало банкам дополнительные возможности и в контексте обязательного резервирования, и в контексте доступа к депсертификатам сроком на три месяца со ставкой на уровне учетной. Результатом этого стало продолжение тренда на рост доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения, добавил Николайчук, отметив, что с начала года этот показатель вырос с 30% до 35%.

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