В мае население забирало из банков вклады в валюте и открывало новые депозиты в гривне (инфографика) — Finance.ua
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В мае население забирало из банков вклады в валюте и открывало новые депозиты в гривне (инфографика)

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В мае население забирало из банков вклады в валюте и открывало новые депозиты в гривне (инфографика)
В мае население забирало из банков вклады в валюте и открывало новые депозиты в гривне (инфографика), www.freepik.com
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в мае почти не изменился.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала текущего года вклады населения в банках выросли на 1,5% с 926,488 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках в мае выросли на 2% до 608,244 млрд гривен.
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При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 3,5% до 332,397 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае увеличились на 3,6% до 1 069,448 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц выросла на 0,3 п.п. до 13,6%, для физлиц — на 0,6 п.п. до 11,9%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,7%, для населения — 0,9%.
В мае население забирало из банков вклады в валюте и открывало новые депозиты в гривне (инфографика)
Напомним, Национальный банк Украины в 2022 году с целью защиты курсовой устойчивости ввел специальные инструменты: депозит с безналичной покупкой иностранной валюты (по курсу ближе к официальному) и депозит с защитой от изменения официального курса. Оба дали положительный эффект. Как отметили в пресс-службе НБУ, введенные депозиты стали частью комплекса мер НБУ для поддержания курсовой устойчивости, в частности, за счет стабилизации ситуации на наличном валютном рынке.
Само наличие такого депозита оказывает положительное влияние на ожидания граждан, а соответственно способствует снижению давления на наличный курс гривны.

Справка Finance.ua:

  • В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (11,6%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,8% до 0,9%.
  • По данным НБУ, за май ставки по гривневым депозитам для предприятий упали с 11,4% до 10,8% годовых, по валютным — выросли с 0,4% до 0,7% годовых.
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По материалам:
Українські Новини
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