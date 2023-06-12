Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе — Finance.ua

Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе Сегодня 09:04 — Кредит&Депозит

Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе

Договор об открытии депозита — важный документ для вкладчика банка. Депозитный договор содержит условия размещения денег на депозитном счете, условия начисления и выплаты процентов, досрочное снятие денег и прочую важную информацию.

Какую информацию следует проверить вкладчику до подписания депозитного договора — рассказал Финкульт.

В договоре обязательно должны быть прописаны условия размещения депозита и указано, что после окончания срока депозита:

будут ли средства перечислены на ваш текущий счет или банк автоматически продлит (пролонгирует) действие условий договора;

прописана ли полная процентная ставка;



срок действия депозита;



наличие дополнительных комиссий;



имеет ли право банк изменять процентную ставку.



Читайте также Валютные депозиты все меньше привлекают украинцев — ICU

Также эксперты советуют предусмотреть в договоре пункт о досрочном возврате средств банком в случае, если деньги, внесенные на депозит, потребуются вам раньше срока, указанного в договоре.

Какую информацию банк должен предоставить по требованию клиента

Подробный расчет доходов и расходов, связанных с размещением вклада.

Информацию о сумме начисленных процентов за весь срок размещения вклада, прописанного в договоре.



Сумма налогов и сборов, взимаемая с вкладчика за весь срок размещения вклада.



Сумма комиссионных сборов и тарифы банка, связанные с размещением и обслуживанием вклада.



Следует знать! В течение действия депозитного договора банк может менять «публичную оферту» и размещать на своем сайте обновленную информацию.

После получения информации у вас могут возникать вопросы, касающиеся отдельных пунктов договора. Обязательно обратитесь к работнику банковского учреждения и получите ответы на следующие вопросы:

где на сайте банка можно отслеживать сообщения относительно изменений в публичной информации?

как в банковском онлайн приложении продлить действие депозитного договора или отменить пролонгацию?

До подписания договора с банком ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц, где содержится информация о размере возмещения, сроках начала выплат, в случае признания банка неплатежеспособным и ограничения гарантий.

Только получив ответы на все вопросы и поняв, на каких условиях размещаются средства в банке, можно подписывать депозитный договор.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.