Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе — Finance.ua
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Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе

Кредит&Депозит
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Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе
Депозитный договор: что нужно обязательно проверить в документе
Договор об открытии депозита — важный документ для вкладчика банка. Депозитный договор содержит условия размещения денег на депозитном счете, условия начисления и выплаты процентов, досрочное снятие денег и прочую важную информацию.
Какую информацию следует проверить вкладчику до подписания депозитного договора — рассказал Финкульт.
В договоре обязательно должны быть прописаны условия размещения депозита и указано, что после окончания срока депозита:
  • будут ли средства перечислены на ваш текущий счет или банк автоматически продлит (пролонгирует) действие условий договора;
  • прописана ли полная процентная ставка;
  • срок действия депозита;
  • наличие дополнительных комиссий;
  • имеет ли право банк изменять процентную ставку.
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Также эксперты советуют предусмотреть в договоре пункт о досрочном возврате средств банком в случае, если деньги, внесенные на депозит, потребуются вам раньше срока, указанного в договоре.

Какую информацию банк должен предоставить по требованию клиента

  • Подробный расчет доходов и расходов, связанных с размещением вклада.
  • Информацию о сумме начисленных процентов за весь срок размещения вклада, прописанного в договоре.
  • Сумма налогов и сборов, взимаемая с вкладчика за весь срок размещения вклада.
  • Сумма комиссионных сборов и тарифы банка, связанные с размещением и обслуживанием вклада.
Следует знать! В течение действия депозитного договора банк может менять «публичную оферту» и размещать на своем сайте обновленную информацию.
После получения информации у вас могут возникать вопросы, касающиеся отдельных пунктов договора. Обязательно обратитесь к работнику банковского учреждения и получите ответы на следующие вопросы:
  • где на сайте банка можно отслеживать сообщения относительно изменений в публичной информации?
  • как в банковском онлайн приложении продлить действие депозитного договора или отменить пролонгацию?
До подписания договора с банком ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц, где содержится информация о размере возмещения, сроках начала выплат, в случае признания банка неплатежеспособным и ограничения гарантий.
Только получив ответы на все вопросы и поняв, на каких условиях размещаются средства в банке, можно подписывать депозитный договор.

Конвертационные депозиты: альтернатива конвертационным депозитам

По материалам:
Finance.ua
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