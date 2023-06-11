Валютные депозиты все меньше привлекают украинцев — ICU — Finance.ua
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Валютные депозиты все меньше привлекают украинцев — ICU

Кредит&Депозит
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Валютные депозиты все меньше привлекают украинцев — ICU
Валютные депозиты все меньше привлекают украинцев — ICU
Валютные депозиты под «почти 0%» все меньше привлекают граждан, в результате чего банки теряют вклады в долларах.
Об этом сообщает финансовая группа ICU.
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Эксперты объясняют, что население не видит смысла «париться» с виртуальным депозитом, когда твердая наличка стоит уже почти так же.
«В прошлом году, когда разрыв между разными курсами гривны достигал 10%, валютные депозиты на 3 и 6 месяцев ощутимо помогли „выпустить валютный пар“ на рынке. Тем более, что на разнице „депозитного“ и наличного курса можно было неплохо заработать — покупать доллар на депозит по 37 и продавать его в обменнике по 42, и так по кругу. Сейчас такая „маржа“ уже почти неощутима», — отметили в ICU.

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Аналитики ожидают, что банкам рано или поздно придется повысить ставки по валютным вкладам с нуля до чего-то «более сознательного».
«И пока гиганты рынка, Приват и Ощад, не совершают таких движений, банки среднего и мелкого калибра уже постепенно наращивают ставки. 2−3% годовых в долларе уже становится чем-то более реальным», — подытожили в финансовой группе.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
УБР
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