В приложении Дія появится до десяти новых услуг — Finance.ua
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В приложении Дія появится до десяти новых услуг

Личные финансы
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В приложении Дія появится до десяти новых услуг
В приложении Дія появится до десяти новых услуг
В течение месяца в Дії появится около 10 новых услуг и документов, в частности — вернется возможность поделиться техпаспортом, а у документов появится английский перевод.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в Дії. В течение месяца они появятся в вашем приложении», — сообщил министр.
По его словам, уже на этой неделе в бета-тесте появится электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство.
«На очереди тестирование военных облигаций и первых услуг „єНотаріата“. Вскоре возобновляем в приложении „шеринг техпаспорта“. Вы снова сможете в несколько кликов расшерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто», — добавил Федоров.
Он напомнил, что услугу «шеринг техпаспорта» запустили в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу.
«Делаем очередной шаг к международной интеграции Дії. Ваши цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский», — подытожил вице-премьер-министр цифровой трансформации.

Справка Finance.ua:

  • команда МОН работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении «Дія»;
  • один из родителей сможет дать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн. Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить через Дію;
  • ранее «Дію» добавили возможность получить выписку о местожительстве по упрощенной процедуре.
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По материалам:
Finance.ua
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