В приложении Дія появится до десяти новых услуг — Finance.ua

В приложении Дія появится до десяти новых услуг Сегодня 11:15 — Личные финансы

В приложении Дія появится до десяти новых услуг

В течение месяца в Дії появится около 10 новых услуг и документов, в частности — вернется возможность поделиться техпаспортом, а у документов появится английский перевод.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в Дії. В течение месяца они появятся в вашем приложении», — сообщил министр.

По его словам, уже на этой неделе в бета-тесте появится электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство.

«На очереди тестирование военных облигаций и первых услуг „єНотаріата“. Вскоре возобновляем в приложении „шеринг техпаспорта“. Вы снова сможете в несколько кликов расшерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто», — добавил Федоров.

Он напомнил, что услугу «шеринг техпаспорта» запустили в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу.

«Делаем очередной шаг к международной интеграции Дії. Ваши цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский», — подытожил вице-премьер-министр цифровой трансформации.

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