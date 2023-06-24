В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные «кандидатские» рекомендации ЕС — Finance.ua
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В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные «кандидатские» рекомендации ЕС

Казна и Политика
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В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные «кандидатские» рекомендации ЕС
В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные «кандидатские» рекомендации ЕС
Украина рассчитывала на высшую промежуточную оценку от Европейской комиссии по выполнению семи рекомендаций в рамках подготовки к вступлению в ЕС, в то же время признание прогресса в их выполнении беспрецедентно.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона «Единые новости».
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«Наши амбиции были больше — мы, в частности, рассчитывали, что блок мер, связанных с антикоррупцией, будет оценен более глубоко. Мы также рассчитывали, что до этой оценки мы полностью примем законодательство о запуске реформы Конституционного Суда, а оно принято только в первом чтении. Но я считаю, что для Европейской комиссии признание менее чем через год после получения статуса кандидата вообще любого блока обязательств выполненными — это тоже беспрецедентная история, потому что страны в большинстве своем работают над реализацией блоков таких рекомендаций», — сказала Стефанишина.
Она добавила, что для нас «математически цифры довольно скромны, но для Европейской комиссии это уже исторический прорыв».
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Вице-премьер также отметила важность для Украины того, эта промежуточная оценка четко зафиксировала шаги, которые еще предстоит предпринять, чтобы до октября завершить реализацию всех семи рекомендаций и перейти к принятию решений о начале переговоров по вступлению в ЕС.
Стефанишина спрогнозировала, что Украина до осени справится с остальными евроинтеграционными задачами.
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«Мы должны понимать, что оставшиеся пять блоков рекомендаций не находятся на нулевой стадии, в течение года проводилась огромная работа. Фактически решения уже готовы, некоторые из них нужно принять только технически… Очевидно, что к октябрю мы успеем сделать все возможное» , — отметила она.
Напомним, Еврокомиссия 22 июня представила промежуточную оценку для Украины по выполнению семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении. Сейчас Украина полностью выполнила две рекомендации, в выполнении одной достигнут хороший прогресс, остальным дана оценка «определенный прогресс».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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