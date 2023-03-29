Переговоры о вступлении Украины в ЕС: когда могут рассмотреть вопрос — Finance.ua

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: когда могут рассмотреть вопрос Сегодня 09:45

На зимнем саммите стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление президента Евросовета Шарля Мишеля во время его визита в Молдову.

Глава Евросовета в Кишиневе встретился с президентом Молдовы и объявил о выделении около миллиарда евро помощи. Шарль Мишель объяснил, что деньги пойдут на поддержание стабильности Молдовы.

Он отметил, что Европейская комиссия в ближайшее время должна обнародовать отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. По словам Мишеля, после получения результатов станет ясно, когда могут начаться переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС.

«На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (речь шла об Украине, Молдове, а также Грузии, — ред.) об их приеме в ЕС. Вероятно, вопрос о начале переговоров о приеме Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре», — заявил Мишель.

Следует отметить, что Украина и Молдова в июне прошлого года получили статус кандидата в члены ЕС. В то же время Грузии пока отказали в предоставлении статуса.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.