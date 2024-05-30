В правительстве объяснили, как вносятся изменения в список территорий боевых действий — Finance.ua

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В правительстве объяснили, как вносятся изменения в список территорий боевых действий

Казна и Политика
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В правительстве объяснили, как вносятся изменения в список территорий боевых действий
В правительстве объяснили, как вносятся изменения в список территорий боевых действий
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий вносит изменения в перечень территорий боевых действий только по предложениям Областных военных администраций и по согласованию Министерства обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, был утвержден приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 г. № 309 и периодически обновляется.
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В последнее время из-за обострения ситуации на фронте увеличилось количество обращений в Минреинтеграции о переводе определенных населенных пунктов из категории территорий возможных боевых действий в категорию территорий активных боевых действий.
«Минреинтеграции вносит изменения в Перечень только по предложениям соответствующих ОВА и по согласованию Минобороны. Поэтому заинтересованным лицам рекомендуем обращаться к соответствующим ОВА», — пояснили в министерстве.
С перечнем можно ознакомиться по ссылке.
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Напомним, с мая вступило в силу постановление Кабмина № 485 от 30 апреля 2024 года, которым, в частности, был урегулирован вопрос предоставления налоговых льгот на территориях активных боевых действий.
Так, согласно указанному Постановлению, для целей налогообложения территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, уравнены с территориями активных действий.
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По материалам:
Finance.ua
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