В Украине упростят оформление статуса участника боевых действий. Рада приняла закон — Finance.ua

В Украине упростят оформление статуса участника боевых действий. Рада приняла закон
Народные депутаты поддержали законопроект № 11 143, значительно упрощающий процедуру оформления статуса участника боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Как отметил Федиенко, законодательство об облачных услугах запрещает обрабатывать информацию с ограниченным доступом к информационно-коммуникационным системам с использованием облачных сервисов, размещенных за рубежом. Закон также не позволяет авторизовать системы с использованием современных стандартов безопасности, принятых странами НАТО.
Что меняет законопроект
Авторы закона объясняют, что изменения предусматривают:
- разработку и утверждение Минобороны и СБУ отраслевых и/или целевых профилей безопасности для соответствующих информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем;
- установление особых условий обработки информации в военной и оборонной сфере Минобороны в собственных системах на период действия правового режима военного положения;
- цифровизацию процесса предоставления статуса участника боевых действий;
- расширение перечня сведений, обрабатываемых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и инновационной информационной взаимодействия с другими системами для получения таких сведений.
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«Принятие законопроекта создаст условия для законодательного упрощения процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, в том числе за счет усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами. А также улучшит процесс определения статуса и обеспечит защиту прав военнослужащих, участвовавших в боевых действиях», — подытожил Федиенко.
Справка Finance.ua:
- правительство упростило получение статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего Защитника и Защитницы. Теперь статус можно получить в 30-дневный срок двумя путями: 1. в бумажной форме — через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства; 2. в электронной форме — через э-кабинет портала «Дія» или единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке);
- Министерство обороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 года.
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