В Украине упростят оформление статуса участника боевых действий. Рада приняла закон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине упростят оформление статуса участника боевых действий. Рада приняла закон

Казна и Политика
60
В Украине упростят оформление статуса участника боевых действий. Рада приняла закон
В Украине упростят оформление статуса участника боевых действий. Рада приняла закон
Народные депутаты поддержали законопроект № 11 143, значительно упрощающий процедуру оформления статуса участника боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Читайте также
Как отметил Федиенко, законодательство об облачных услугах запрещает обрабатывать информацию с ограниченным доступом к информационно-коммуникационным системам с использованием облачных сервисов, размещенных за рубежом. Закон также не позволяет авторизовать системы с использованием современных стандартов безопасности, принятых странами НАТО.

Что меняет законопроект

Авторы закона объясняют, что изменения предусматривают:
  • разработку и утверждение Минобороны и СБУ отраслевых и/или целевых профилей безопасности для соответствующих информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем;
  • установление особых условий обработки информации в военной и оборонной сфере Минобороны в собственных системах на период действия правового режима военного положения;
  • цифровизацию процесса предоставления статуса участника боевых действий;
  • расширение перечня сведений, обрабатываемых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и инновационной информационной взаимодействия с другими системами для получения таких сведений.
Читайте также
«Принятие законопроекта создаст условия для законодательного упрощения процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, в том числе за счет усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами. А также улучшит процесс определения статуса и обеспечит защиту прав военнослужащих, участвовавших в боевых действиях», — подытожил Федиенко.

Справка Finance.ua:

  • правительство упростило получение статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего Защитника и Защитницы. Теперь статус можно получить в 30-дневный срок двумя путями: 1. в бумажной форме — через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства; 2. в электронной форме — через э-кабинет портала «Дія» или единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке);
  • Министерство обороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 года.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.