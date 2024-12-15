В понедельник в Украине начнут действовать унифицированные графики отключения электроэнергии — Finance.ua

В понедельник в Украине начнут действовать унифицированные графики отключения электроэнергии Сегодня 15:54 — Энергетика

В понедельник в Украине начнут действовать унифицированные графики отключения электроэнергии

В понедельник, 16 декабря, во всех областях Украины начнут действовать унифицированные графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укренерго».

Что изменится

«Завтра, 16 декабря, меры по ограничению потребления для бытовых потребителей начнут применяться по новым графикам. Это обусловлено требованиями обновленной инструкции «О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

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В «Укренерго» отметили, что графики отключений во всех областях будут унифицированы.

Актуальная информация о графиках отключений размещена на информационных ресурсах облэнерго.

Напомним, Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.

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Графики составляются в объеме не менее 75% от максимального потребления электрической мощности с 8.00 до 22.00 в режимный день.

Они распределяются на 6 равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из 2 равных подчерк), каждая из которых должна поддерживаться в объеме не менее 12,5% общего потребления замеров последнего режимного дня.

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