Минэнерго изменило правила применения графиков отключения света — Finance.ua

Минэнерго изменило правила применения графиков отключения света Сегодня 10:33 — Энергетика

Минэнерго изменило правила применения графиков отключения света

Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно инструкции, изменяется подход к составлению и применению графиков почасового отключения электроэнергии (ГПО).

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В частности, ГБО составляются дважды в год по результатам проведения летнего и зимнего режимного дня измерений каждого ОСР (оператора системы распределения). Графики составляются в объеме не менее 75% от максимального потребления электрической мощности с 8.00 до 22.00 в режимный день. Они распределяются на 6 равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из 2 равных подочередей), каждая из которых должна поддерживаться в объеме не менее 12,5% общего потребления замеров последнего режимного дня.

Составленные графики распределяются на 6 равных по загрузке блоков и составляются на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую.

«Если подробнее, то графики для этих 6 блоков нагрузки составляются на каждый день недели по применению очередей (или подочередей) на каждые 30 минут суток и смещены на 30 минут друг от друга для обеспечения одновременного отключения очереди (подочереди) в одном блоке, и включения очереди (подочереди) в другом блоке», — объяснили в министерстве.

На период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены действуют следующие правила:

максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПО не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха;

последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

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В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

Что дают принятые изменения:

обновленный механизм регулирования графиков почасового отключения потребителей будет более гибкий и контролируемый;

изменение распределения на равномерные очереди и подочереди позволит отключать при применении ГПО меньшее количество потребителей;

благодаря унификации во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми — по четкой очередности.

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