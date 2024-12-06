В «Укрэнерго» объяснили, почему не строят подземные подстанции в Украине — Finance.ua

В «Укрэнерго» объяснили, почему не строят подземные подстанции в Украине Сегодня 07:27 — Энергетика

В «Укрэнерго» объяснили, почему не строят подземные подстанции в Украине

Подземные решения для подстанций НЭК «Укрэнерго» пока кажутся довольно нереалистичными, исходя из высокой стоимости таких объектов и ряда других технических проблем.

Об этом сообщил глава Офиса идентификации и противодействия угрозам объектам критической инфраструктуры компании Сергей Назаренко во время Energy Security Dialogue-2024 от DiXi Group в Киеве.

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«Думаю, нам рано еще закапывать нашу энергосистему под землю. Она еще поработает. Да, это делается в некоторых странах, например, в Японии, но из-за дефицита места (…). У нас, исходя из стоимости, времени, технических проблем, потому что будет необходимо совсем другое оборудование, эти решения достаточно проблематичны, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — сказал Назаренко.

Он пояснил, что это очень дорогостоящие решения, в частности из-за применения элегаза.

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«Если сравнивать строительство наземной и подземной подстанции, то, наверное, это будет в разы дороже, даже без систем защиты. Достаточно дорогостоящие и элегазовые технологии, применяемые в таком случае», — отметил Назаренко.

Он добавил, что в случае повреждения подземной подстанции высокоточным оружием ее восстановление невозможно.

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