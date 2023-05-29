В Украине создадут подземные хранилища для энергоресурсов — Finance.ua

В Украине создадут подземные хранилища для энергоресурсов Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Украине создадут подземные хранилища для энергоресурсов

Кабинет Министров решил создать надежные хранилища для хранения стратегических энергетических ресурсов.

«Одна из стратегических задач правительства — максимальное накопление и эффективное хранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе, в частности, энергетических ресурсов. Утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кроме того, правительство приняло решение о превращении одиннадцати организаций Государственного резерва Украины в государственные предприятия, что станет первым шагом к их модернизации.

«Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на предстоящие десятилетия», — добавил Шмыгаль.

Напомним, Украина предлагает снизить «потолок» цен на нефть рф до $45 за баррель.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, это решение станет основой для пересмотра тарифов для населения. В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличены с 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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