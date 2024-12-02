Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии — Finance.ua

Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии Сегодня 09:33 — Энергетика

Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии

На этой неделе ситуация с отключением электроэнергии в Украине улучшится и продолжительность отключений будет сокращена до 4−8 часов в сутки.

Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

«В течение ближайших дней из-за существенных повреждений следует ожидать отсутствия электрической энергии у большинства бытовых потребителей от 10 до 12 часов в сутки. Далее ситуация скорее всего улучшится и продолжительность отключения будет сокращена до 4−8 часов в сутки. То есть первая неделя будет 10−12 часов, а на следующую неделю ожидается 4−8 часов отключений в сутки», — сказал Рябцев.

Эксперт отмечает, что отмена графиков почасовых отключений может быть через две недели. Однако это не означает, что за этот период энергосистема полностью восстановится.

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По его словам, невозможно починить за две недели оборудование, которое было полностью выведено из строя. Также нет возможности быстро заменить поврежденное оборудование и поставить новое. Но возобновить поставки электрической энергии для абсолютного большинства потребителей за две недели вполне возможно.

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«Далее все будет зависеть от четырех факторов: будут ли продолжаться атаки не энергетическую структуру, какая будет температура окружающего воздуха и вообще погодные условия, а также насколько хорошо будет вести себя поврежденное и изношенное оборудование», — пояснил Рябцев.

УНІАН По материалам:

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