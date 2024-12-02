Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии — Finance.ua

Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии
На этой неделе ситуация с отключением электроэнергии в Украине улучшится и продолжительность отключений будет сокращена до 4−8 часов в сутки.
Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.
«В течение ближайших дней из-за существенных повреждений следует ожидать отсутствия электрической энергии у большинства бытовых потребителей от 10 до 12 часов в сутки. Далее ситуация скорее всего улучшится и продолжительность отключения будет сокращена до 4−8 часов в сутки. То есть первая неделя будет 10−12 часов, а на следующую неделю ожидается 4−8 часов отключений в сутки», — сказал Рябцев.
Эксперт отмечает, что отмена графиков почасовых отключений может быть через две недели. Однако это не означает, что за этот период энергосистема полностью восстановится.
По его словам, невозможно починить за две недели оборудование, которое было полностью выведено из строя. Также нет возможности быстро заменить поврежденное оборудование и поставить новое. Но возобновить поставки электрической энергии для абсолютного большинства потребителей за две недели вполне возможно.
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«Далее все будет зависеть от четырех факторов: будут ли продолжаться атаки не энергетическую структуру, какая будет температура окружающего воздуха и вообще погодные условия, а также насколько хорошо будет вести себя поврежденное и изношенное оборудование», — пояснил Рябцев.
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