Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии — Finance.ua

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Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии

Энергетика
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Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии
Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии
На этой неделе ситуация с отключением электроэнергии в Украине улучшится и продолжительность отключений будет сокращена до 4−8 часов в сутки.
Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.
«В течение ближайших дней из-за существенных повреждений следует ожидать отсутствия электрической энергии у большинства бытовых потребителей от 10 до 12 часов в сутки. Далее ситуация скорее всего улучшится и продолжительность отключения будет сокращена до 4−8 часов в сутки. То есть первая неделя будет 10−12 часов, а на следующую неделю ожидается 4−8 часов отключений в сутки», — сказал Рябцев.
Эксперт отмечает, что отмена графиков почасовых отключений может быть через две недели. Однако это не означает, что за этот период энергосистема полностью восстановится.
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По его словам, невозможно починить за две недели оборудование, которое было полностью выведено из строя. Также нет возможности быстро заменить поврежденное оборудование и поставить новое. Но возобновить поставки электрической энергии для абсолютного большинства потребителей за две недели вполне возможно.
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«Далее все будет зависеть от четырех факторов: будут ли продолжаться атаки не энергетическую структуру, какая будет температура окружающего воздуха и вообще погодные условия, а также насколько хорошо будет вести себя поврежденное и изношенное оборудование», — пояснил Рябцев.
По материалам:
УНІАН
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