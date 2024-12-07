Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой — Finance.ua
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Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой

Энергетика
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Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой
Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой, Фото: freepik
Отключение электроэнергии в Украине будет продолжаться в течение всей зимы, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления энергосистемы.
Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии «Oboz.ua».
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По словам эксперта, стабилизация энергосистемы требует до 4 недель при отсутствии новых атак.

Прогноз отключений

При благоприятных условиях зимой возможны кратковременные отключения электроэнергии продолжительностью 2−4 часа в сутки.
В то же время в случае ухудшения погоды или новых атак это время может возрасти до 12−16 часов.
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В то же время Харченко подчеркивает, что риск масштабного блэкаута остается низким.
«Я не вижу оснований полагать, что возможна реально каскадная национальная авария», — отметил он.
Напомним, последние ракетные атаки рф 17 и 28 ноября по энергетике Украины повысили риск длительных отключений в разгар зимы.
По материалам:
Обозреватель
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