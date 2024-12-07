Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой — Finance.ua

Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой Сегодня 09:16 — Энергетика

Отключение света: есть ли риск масштабных блэкаутов зимой, Фото: freepik

Отключение электроэнергии в Украине будет продолжаться в течение всей зимы, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления энергосистемы.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии «Oboz.ua».

Читайте также Импорт электроэнергии в ноябре сократился

По словам эксперта, стабилизация энергосистемы требует до 4 недель при отсутствии новых атак.

Прогноз отключений

При благоприятных условиях зимой возможны кратковременные отключения электроэнергии продолжительностью 2−4 часа в сутки.

В то же время в случае ухудшения погоды или новых атак это время может возрасти до 12−16 часов.

Читайте также Эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключением электроэнергии

В то же время Харченко подчеркивает, что риск масштабного блэкаута остается низким.

«Я не вижу оснований полагать, что возможна реально каскадная национальная авария», — отметил он.

Напомним, последние ракетные атаки рф 17 и 28 ноября по энергетике Украины повысили риск длительных отключений в разгар зимы.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.