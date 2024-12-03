Импорт электроэнергии в ноябре сократился — Finance.ua

Импорт электроэнергии в ноябре сократился
Импорт электроэнергии в ноябре 2024 года снизился на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив почти 165 тыс. МВт-ч, согласно данным мониторинга ExPro Electricity.
Больше всего объем поставок сократился по венгерскому и молдавскому направлению — на 44%.
В то же время импорт электроэнергии из Польши вырос вдвое — до более чем 40 тыс. МВт-час.
Наибольшую часть в структуре импорта электроэнергии в ноябре заняла Словакия — 33%, на втором месте оказалась Польша с 25%.
Самый большой суточный импорт был 1 ноября, 12 тыс. МВт-ч, а наименьший — 10 ноября, 1 тыс. МВт-час.
Средний почасовой импорт электроэнергии в ноябре в часы «вечернего пика» составлял 470 МВт, это 27,6% от общих технических возможностей (1700 МВт).
В Топ-5 импортеров электроэнергии в Украину за 9 месяцев 2024 года вошли «Д.Трейдинг», «Энергетическая компания Украины», «ДЭ Трейдинг», «Днипросталь-Энерго» и «Сипиджи Энерджи».
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