Останні ракетні атаки рф підвищили ризик тривалих відключень світла взимку — Reuters — Finance.ua
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Останні ракетні атаки рф підвищили ризик тривалих відключень світла взимку — Reuters

Енергетика
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Останні ракетні атаки рф 17 та 28 листопада по енергетиці України підвищили ризик тривалих відключень в розпал зими.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Агентство нагадує, що росія здійснила другий масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України цього місяця в четвер, спричинивши серйозні відключення електроенергії по всій країні.
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Після двох хвиль атак ситуація з українською енергомережою значно погіршилася у критичний момент війни, пише Reuters.
«Однак атаки 17 та 28 листопада завдали значних збитків, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії в розпал зими. Температура вже коливається близько 0 градусів за Цельсієм», — пише агентство.
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Один із представників енергогалузі заявив, що попри труднощі, Україна здатна впоратися з майбутніми викликами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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