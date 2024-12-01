Останні ракетні атаки рф підвищили ризик тривалих відключень світла взимку — Reuters
Останні ракетні атаки рф 17 та 28 листопада по енергетиці України підвищили ризик тривалих відключень в розпал зими.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Агентство нагадує, що росія здійснила другий масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України цього місяця в четвер, спричинивши серйозні відключення електроенергії по всій країні.
Після двох хвиль атак ситуація з українською енергомережою значно погіршилася у критичний момент війни, пише Reuters.
«Однак атаки 17 та 28 листопада завдали значних збитків, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії в розпал зими. Температура вже коливається близько 0 градусів за Цельсієм», — пише агентство.
Один із представників енергогалузі заявив, що попри труднощі, Україна здатна впоратися з майбутніми викликами.
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