Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією

Енергетика
42
Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією
Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією
Влада Харкова має намір децентралізувати систему енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів. Для цього у місті створюють «енергетичний острів».
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону 24 листопада, цитує міська рада.
За його словами, у місті «вже встановлене деяке обладнання», яке допоможе децентралізувати енергосистему.
Читайте також
«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей.
Уперше про потребу створення «енергетичного острову» міський голова Харкова заявив у липні. Тоді Терехов розповідав, що перед зимою по всьому місту встановлюють блочно-модульні котельні, генератори та когенераційні установки.
Енергосистема міста Харкова зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих російських обстрілів. 23 листопада у «Харківобленерго» повідомляли, що триває відновлення енергооб’єктів після масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. У місті діють відключення.
Читайте також
Ще у березні росіяни зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто тепловою енергією. Керівництво теплоелектроцентралі заявляло, що навіть у разі повноцінного фінансування, а також допомоги з виробництвом і постачанням нового устаткування, відновлення триватиме не один рік.
Крім того, російськими ударами повністю зруйнована одна з найбільших теплоелектростанцій у Харківській області — Зміївська.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.