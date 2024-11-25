Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією — Finance.ua

Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією Сьогодні 19:15 — Енергетика

Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією

Влада Харкова має намір децентралізувати систему енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів. Для цього у місті створюють «енергетичний острів».

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону 24 листопада, цитує міська рада.

За його словами, у місті «вже встановлене деяке обладнання», яке допоможе децентралізувати енергосистему.

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«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей.

Уперше про потребу створення «енергетичного острову» міський голова Харкова заявив у липні. Тоді Терехов розповідав, що перед зимою по всьому місту встановлюють блочно-модульні котельні, генератори та когенераційні установки.

Енергосистема міста Харкова зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих російських обстрілів. 23 листопада у «Харківобленерго» повідомляли , що триває відновлення енергооб’єктів після масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. У місті діють відключення.

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Ще у березні росіяни зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто тепловою енергією. Керівництво теплоелектроцентралі заявляло, що навіть у разі повноцінного фінансування, а також допомоги з виробництвом і постачанням нового устаткування, відновлення триватиме не один рік.

Крім того, російськими ударами повністю зруйнована одна з найбільших теплоелектростанцій у Харківській області — Зміївська.

hromadske За матеріалами:

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