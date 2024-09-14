У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих

Фондовий ринок
351
У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих
У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих
У Харкові за період із січня по серпень 2024 року офіційно зареєстрували 8510 нових фізосіб-підприємців, що перевищує кількість тих, хто припинив свою діяльність.
Про це повідомляє пресслужба міськради Харкова.
Читайте також
Водночас 6980 ФОПів припинили діяльність у Харкові, а 598 ФОПів перемістили бізнес та змінили свою податкову адресу на іншу область чи територіальну громаду.
Також змінили свою податкову адресу та переїхали до Харкова 599 ФОПів переважно з деокупованих територій за цей період.
Повідомляється, що станом на 1 вересня у Харкові зареєстровано 199 400 ФОПів.
Читайте також
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку наголосили, що міська влада намагається акумулювати всі можливі ресурси для повернення бізнесу до Харкова.
Нагадаємо, понад 60% представників мікро-, малого й середнього бізнесу констатують суттєве погіршення економічних та фінансових показників.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.