У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих — Finance.ua

У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих Сьогодні 06:05 — Фондовий ринок

У Харкові кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих

У Харкові за період із січня по серпень 2024 року офіційно зареєстрували 8510 нових фізосіб-підприємців, що перевищує кількість тих, хто припинив свою діяльність.

Про це повідомляє пресслужба міськради Харкова.

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Водночас 6980 ФОПів припинили діяльність у Харкові, а 598 ФОПів перемістили бізнес та змінили свою податкову адресу на іншу область чи територіальну громаду.

Також змінили свою податкову адресу та переїхали до Харкова 599 ФОПів переважно з деокупованих територій за цей період.

Повідомляється, що станом на 1 вересня у Харкові зареєстровано 199 400 ФОПів.

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У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку наголосили, що міська влада намагається акумулювати всі можливі ресурси для повернення бізнесу до Харкова.

Нагадаємо, понад 60% представників мікро-, малого й середнього бізнесу констатують суттєве погіршення економічних та фінансових показників.

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