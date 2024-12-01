Последние ракетные атаки рф повысили риск длительных отключений света зимой — Reuters Сегодня 06:15 — Энергетика

Последние ракетные атаки рф 17 и 28 ноября по энергетике Украины повысили риск длительных отключений в разгар зимы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство напоминает, что россия нанесла второй масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины в этом месяце в четверг, что привело к серьезным отключениям электроэнергии по всей стране.

После двух волн атак ситуация с украинской энергосетью значительно ухудшилась в критический момент войны, пишет Reuters.

«Однако атаки 17 и 28 ноября нанесли значительный ущерб, что усложняет ситуацию и повышает риск длительных отключений и перебоев электроэнергии в разгар зимы. Температура уже колеблется около 0 градусов по Цельсию», — пишет агентство.

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Один из представителей энергоотрасли заявил, что, несмотря на трудности, Украина в состоянии справиться с будущими вызовами.

Економічна Правда По материалам:

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