Последние ракетные атаки рф повысили риск длительных отключений света зимой — Reuters — Finance.ua
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Последние ракетные атаки рф повысили риск длительных отключений света зимой — Reuters

Энергетика
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Последние ракетные атаки рф 17 и 28 ноября по энергетике Украины повысили риск длительных отключений в разгар зимы.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Агентство напоминает, что россия нанесла второй масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины в этом месяце в четверг, что привело к серьезным отключениям электроэнергии по всей стране.
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После двух волн атак ситуация с украинской энергосетью значительно ухудшилась в критический момент войны, пишет Reuters.
«Однако атаки 17 и 28 ноября нанесли значительный ущерб, что усложняет ситуацию и повышает риск длительных отключений и перебоев электроэнергии в разгар зимы. Температура уже колеблется около 0 градусов по Цельсию», — пишет агентство.
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Один из представителей энергоотрасли заявил, что, несмотря на трудности, Украина в состоянии справиться с будущими вызовами.
По материалам:
Економічна Правда
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