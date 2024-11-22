Удары рф повредили четыре важные для безопасности АЭС подстанции в Украине — МАГАТЭ
Во время российских обстрелов в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября были повреждены четыре подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности.
Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
По словам гендиректора МАГАТЭ, риски для украинских АЭС стали очевидны в минувшие выходные, когда энергетическая инфраструктура по всей стране подверглась масштабным российским ударам.
«Четыре из этих подстанций и их линии электропередачи снова пострадали от обстрелов в ночь на 16 ноября и ранним утром 17 ноября, что заставило действующие украинские АЭС снизить мощность с целью обеспечения безопасности», — заявил Гросси.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило эти подстанции как важные для ядерной безопасности.
Он добавил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали восстанавливать свои линии электропередачи и увеличивать производство электроэнергии, но в четверг утром снова снижали производство электроэнергии для обеспечения безопасности, восстановив ее впоследствии.
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