Удары рф повредили четыре важные для безопасности АЭС подстанции в Украине — МАГАТЭ Сегодня 12:35 — Энергетика

Во время российских обстрелов в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября были повреждены четыре подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, риски для украинских АЭС стали очевидны в минувшие выходные, когда энергетическая инфраструктура по всей стране подверглась масштабным российским ударам.

«Четыре из этих подстанций и их линии электропередачи снова пострадали от обстрелов в ночь на 16 ноября и ранним утром 17 ноября, что заставило действующие украинские АЭС снизить мощность с целью обеспечения безопасности», — заявил Гросси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило эти подстанции как важные для ядерной безопасности.

Он добавил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали восстанавливать свои линии электропередачи и увеличивать производство электроэнергии, но в четверг утром снова снижали производство электроэнергии для обеспечения безопасности, восстановив ее впоследствии.

Економічна Правда По материалам:

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