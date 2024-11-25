Харьков создаст «энергетический остров», чтобы обеспечить себя электроэнергией — Finance.ua

Харьков создаст «энергетический остров», чтобы обеспечить себя электроэнергией Сегодня 19:15 — Энергетика

Харьков создаст «энергетический остров», чтобы обеспечить себя электроэнергией

Власти Харькова намерены децентрализовать систему энергообеспечения, чтобы не зависеть от других регионов. Для этого в городе создают «энергетический остров».

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире телемарафона 24 ноября, цитирует городской совет.

По его словам, в городе «уже установлено некоторое оборудование», которое поможет децентрализовать энергосистему.

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«Мы сотрудничаем с международными партнерами, в частности производителями такого оборудования, ведь в Украине его не производят», — сказал Терехов, не раскрыв деталей.

Впервые о необходимости создания «энергетического острова» городской голова Харькова заявил в июле. Тогда Терехов говорил, что перед зимой по всему городу устанавливают блочно-модульные котельные, генераторы и когенерационные установки.

Энергосистема города Харькова испытала масштабные разрушения в результате массированных российских обстрелов. 23 ноября в «Харьковоблэнерго» сообщали , что продолжается восстановление энергообъектов после массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. В городе действуют отключения.

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Еще в марте россияне разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город тепловой энергией. Руководство теплоэлектроцентрали заявляло, что даже в случае полноценного финансирования, а также помощи с производством и поставкой нового оборудования, восстановление будет длиться не один год.

Кроме того, российскими ударами полностью разрушена одна из самых больших теплоэлектростанций в Харьковской области — Змиевская.

hromadske По материалам:

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