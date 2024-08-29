Харьков получит 21 модульную котельную — Finance.ua
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Харьков получит 21 модульную котельную

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Харьков получит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
28 августа депутаты Харьковского городского совета дали согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность городской территориальной громады модульных газовых котельных.
Как сообщили в пресс-службе, это решение будет способствовать обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона и надлежащих условий проживания населения.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на сессии депутаты сделали еще один важный шаг для ускорения завершения процесса децентрализации и передачи необходимого оборудования в собственность города.
Городской голова также отметил, что Харьков первым в Украине пошел на полную реорганизацию систем тепло-, водо- и энергоснабжения.
«Это стратегический проект, которым мы закладываем основу независимой работы инфраструктуры на десятилетия вперед. Его реализация позволит обеспечить стабильную подачу коммунальных услуг всем жителям Харькова в течение каждого следующего отопительного сезона, вне зависимости от последствий вражеских атак и общей энергетической ситуации в стране», — считает Терехов.
По материалам:
Економічна Правда
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