В Харькове количество новых бизнесов превысило количество закрытых — Finance.ua
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В Харькове количество новых бизнесов превысило количество закрытых

Фондовый рынок
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В Харькове количество новых бизнесов превысило количество закрытых
В Харькове количество новых бизнесов превысило количество закрытых
В Харькове за период с января по август 2024 года официально зарегистрировали 8510 новых физлиц-предпринимателей, что превышает количество тех, кто прекратил свою деятельность.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Харькова.
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В то же время 6980 ФЛП прекратили деятельность в Харькове, а 598 ФЛП переместили бизнес и изменили свой налоговый адрес в другую область или территориальную громаду.
Также изменили свой налоговый адрес и переехали в Харьков 599 ФЛП преимущественно с деоккупированных территорий за этот период.
Сообщается, что по состоянию на 1 сентября в Харькове зарегистрировано 199 400 ФЛП.
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В Департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили, что городские власти пытаются аккумулировать все возможные ресурсы для возвращения бизнеса в Харьков.
Напомним, более 60% представителей микро, малого и среднего бизнеса констатируют существенное ухудшение экономических и финансовых показателей.
По материалам:
Finance.ua
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