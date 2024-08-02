В Польше увеличат количество нарушений, за которые будут изымать водительское удостоверение — Finance.ua

В Польше увеличат количество нарушений, за которые будут изымать водительское удостоверение Сегодня 06:34 — Личные финансы

В Польше увеличат количество нарушений, за которые будут изымать водительское удостоверение

Министерство инфраструктуры Польши работает над новыми правилами для водителей, которые повысят безопасность на польских дорогах.

Об этом пишет inPoland.net.pl.

Что предлагают

Национальный совет по безопасности дорожного движения рекомендовал правительству принять необходимые меры для улучшения ситуации на дорогах и уменьшения количества ДТП.

Одна из идей — лишать водительских прав на три месяца за превышение скорости более чем на 50 км/ч в незастроенных районах.

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Также предлагают изменить систему списания баллов через обучение. По замыслу, штрафные баллы не должны отменяться из-за повторного обучения для водителей, совершивших грубые правонарушения:

превышение скорости;

управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

непредоставление преимущества в движении;

обгон на пешеходных переходах.

Что говорят в Совете по безопасности

Как отметил Конрад Ромик, секретарь Национального совета по безопасности дорожного движения, лишение водительских прав на три месяца для тех, кто превысил скорость 50 км/ч в незастроенной местности, будет действенным способом бороться с теми, кого не убеждают ни призывы, ни кампании, ни реконструкция инфраструктуры

По словам секретаря, в сезон отпусков превышение скорости — главная причина смерти детей, которые ездят с такими водителями.

Справка Finance.ua:

в Польше подорожают водительские удостоверения. Рассматривается повышение на 47−50% для национальных водительских прав и на 35 злотых для международных;

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