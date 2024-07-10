У Польщі зросли штрафи за відсутність автоцивілки: розміри — Finance.ua

У Польщі зросли штрафи за відсутність автоцивілки: розміри Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

У Польщі зросли штрафи за відсутність автоцивілки: розміри

З 1 липня 2024 року в Польщі зросли штрафи за відсутність полісу автоцивільного страхування (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) або просто ОС.

Про це повідомляє yavp.pl.

Причини

Це пов’язано з черговим підвищенням мінімальної заробітної плати в країні, до розміру якої прив’язані штрафи за відсутність автоцивілки.

Штрафи за відсутність ОС з 1 липня

Для власників легкових авто:

відсутність дійсного страхування ОС від 1 до 3 днів — 1720 зл (було 1700 зл);

відсутність дійсного страхування ОС від 4 до 14 днів — 4 300 зл (було 4 250 зл);

відсутність дійсного страхування ОС понад 14 днів — 8 600 зл (було 8 490 зл).

Для власників вантажівки, автобуса чи фури для перевезення вантажів:

відсутність дійсного страхування ОС від 1 до 3 днів — 2 580 зл (було 2 550 зл);

відсутність дійсного страхування ОС від 4 до 14 днів — 6 450 зл (було 6 370 зл);

відсутність дійсного страхування ОС понад 14 днів — 12 900 зл (було 12 730 зл).

Для власників мотоциклів:

відсутність дійсного страхування ОС від 1 до 3 днів — 290 зл (було 280 зл);

відсутність дійсного страхування ОС від 4 до 14 днів — 720 зл (було 700 зл);

відсутність дійсного страхування ОС понад 14 днів — 1430 зл (було 1 400 зл).

Штраф за брак декларації РСС-З при купівлі авто

Крім підвищення штрафу за відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів, також збільшилися штрафи й за несвоєчасне подання декларації РСС-3, пов’язаної з податком на купівлю авто (податок складає 2% від вартості покупки).

Ця зміна так само є наслідком збільшення мінімальної зарплати з 1 липня 2024 року.

Розмір штрафу за протермінування сплати податку складатиме від 10% «мінімалки» (430 зл) до навіть 20-кратного розміру мінімальної зарплати. Відтак максимально сума може дорівнювати аж 86 000 злотих. Щоб уникнути таких неприємностей, у власників авто є 14 днів на подання декларації РСС-З при купівлі нового транспорту.

Не кожна особа, яка купила вживане авто на підставі договору купівлі-продажу, повинна сплачувати податок у розмірі 2% від вартості. Від цього обов’язку звільняються особи з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня, які купили транспортний засіб для власних потреб. Також від податку звільняються громадські організації та органи місцевого самоврядування. Усі інші зобов’язані подати декларацію РСС-3 до податкової служби за місцем проживання.

Нагадаємо, технічний огляд авто — це обов’язкова процедура для експлуатації транспортних засобів. Правила техогляду можуть відрізнятися у різних країнах. Тому, знаходячись за кордоном на власному авто, важливо ретельно дослідити це питання, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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