Що чекає на автовласників з 1 січня 2025 року? Новий закон про «Автоцивілку» — Finance.ua

Що чекає на автовласників з 1 січня 2025 року? Новий закон про «Автоцивілку» Сьогодні 09:10 — Страхування

Що чекає на автовласників з 1 січня 2025 року? Новий закон про «Автоцивілку»

З 1 січня 2025 року в Україні набирає чинності новий Закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Цей закон не лише модернізує чинні правила страхування, але й наближає їх до стандартів Європейського Союзу.

«Страхування по-людськи». Перший випуск програми присвячений новому закону про «Автоцивілку». На Finance.ua активно розвивається тема страхування для людей, саме тому була створена програма. Перший випуск програми присвячений новому закону про «Автоцивілку».

«Новий закон кардинально змінить ринок страхування Автоцивілки в Україні. Тепер люди обиратимуть страховку для себе, а не для поліції. Страхові компанії більше не зможуть демпінгувати, оскільки збитки будуть отримувати продавці полісів. Ми очікуємо, що протягом найближчих півтора-два роки ринок очиститься від несумлінних гравців і якість сервісу при врегулюванні страхових випадків значно зросте. У рамках з цими важливими змінами, ми як медіа і вирішили запустити нову програму, яка буде максимально простою мовою пояснювати людям, як працюють страховки, чому вони не „зло“ і як допомагають дбати про фінансове здоров’я. Сподіваємося, перший пілотний випуск всім сподобається і незабаром буде другий не менш цікавий», — сказав Дмитро Соколов, Head of Insurance сказав, Head of Insurance Finance.ua and Minfin.com.ua

Запрошені спікери Сергій Савчук, директор департаменту методології Національного банку України, та Андрій Перетяжко, голова правління страхової компанії «Arx», детально розповідають про нововведення, які чекають на автовласників.

В інтерв’ю Finance.ua з’ясувало що з 1 січня 2025 року:

✅Буде збільшення лімітів відшкодування — до 2 млн гривень за шкоду майну та за шкоду здоров’ю і життю — до 1 мільйона гривень.

✅Автовласники отримуватимуть відшкодування від тої страхової, поліс Автоцивілки від якої вони оформили.

Також у відео ви дізнаєтесь:

❓На скільки зросте вартість Автоцивілки.

❓Якою буде процедура відшкодування.

❓Що буде з пільговиками.

❓Чи буде франшиза у полісі.



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⚡Впевнені, що це інтерв’ю допоможе вам розібратися у всіх деталях нового закону і підготуватися до змін, які набудуть чинності вже з 2025 року.

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