Сколько денег потратили украинцы в Польше — Finance.ua

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Сколько денег потратили украинцы в Польше

Мир
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Сколько денег потратили украинцы в Польше
Сколько денег потратили украинцы в Польше
Расходы украинцев в Польше в первом квартале этого года составили 1,41 млрд злотых.
Об этом сообщает bankier.pl.
За это время все иностранцы потратили в этой стране 9,5 млрд злотых — говорится в отчете Personnel Service, занимающейся подбором работников из Украины для нужд работодателей в Польше. Они добавляют, что украинцы за первые три месяца этого года пересекали границу 3,57 млн ​​раз.
За первые три месяца 2014−2019 годов украинцы оставляли в Польше около 1,42 млрд злотых. В 2020 году эти расходы упали до 1,4 млрд злотых, а наибольшее падение из-за последствий пандемии произошло в 2021 и 2022 годах, когда в первых кварталах украинцы потратили в Польше 452,8 млн злотых и 647,2 млн злотых соответственно.
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«В 2023 году результаты стабилизировались. За первые три месяца 2023 года расходы украинцев в Польше составляли 1,41 млрд злотых и столько же было зафиксировано в первом квартале 2024 года», — сообщили в отчете.
За первые три месяца этого года иностранцы потратили в Польше 9,5 миллиарда злотых — на 6,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В первом квартале больше всего денег в Польше оставили выходцы из Германии (50,8%), Украины (19,3%) и Чехии (14%). Как сообщалось, также много потратили гости из Словакии (8,4%), Литвы (4,3%), беларуси (2,9%) и россии (0,3%).

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Ссылаясь на данные Главного управления статистики, авторы отчета сообщили, что в первом квартале этого года иностранцы пересекали польскую границу 35,04 миллиона раз — это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако украинцы за первые три месяца 2024 года пересекли границу с Польшей 3,57 млн ​​раз, а годом ранее было 3,74 млн.
Основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот оценил, что трафик на польско-украинской границе достаточно стабилен, как и количество находящихся в Польше украинцев.
«Это подтверждают расходы, которые существенно упали во время пандемии и сейчас стабилизируются. Мы не видим роста, это свидетельствует о том, что количество украинцев в Польше не меняется и все еще колеблется в районе 2 миллионов человек», — сказал он.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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