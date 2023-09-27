В Польше создали технологию платежей с помощью глаз — Finance.ua

В Польше создали технологию платежей с помощью глаз Сегодня 10:37 — Технологии&Авто

В Польше создали технологию платежей с помощью глаз

Польские энтузиасты биометрических технологий Даниэль Яжомб и Радослав Руда разработали технологию платежей с помощью глаз.

Их компания PayEye может выйти на рынки США и ОАЭ, сообщает Forbes.

Потребовалось пять лет, чтобы разработать технологию платежей с помощью сканирования радужки глаза и сопутствующей экосистемы, получить лицензии и сертификаты, заручиться доверием партнеров и запустить пилотные проекты.

Уже год продолжаются коммерческие операции компании в Польше: с помощью глаз можно рассчитаться более чем в 200 заведениях, хотя в основном во Вроцлаве, где живут сами основатели.

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Компания готовится к запуску пилотного проекта в США, где уже собрана команда местного подразделения, а коммерческие сделки планируются на этот год. Кроме того, в следующем году предстоит запуск «пилота» в Дубае.

PayEye уже сотрудничает с крупнейшими в мире эмитентами кредитных карт — Visa и Mastercard, компанией платежных решений IT Card, а также завершает интеграцию с американской платежной компанией Stripe, работающей более чем в 100 странах.

У стартапа несколько источников финансирования: первые инвестиции соучредителей, которые составили более €1 млн; бизнес-ангел вложил €1 млн; €3 млн субсидий от ЕС; почти €5 млн от лихтенштейнского фонда Colters Capital; на финальном этапе соглашение с еще одним фондом на «несколько миллионов евро».

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При регистрации в приложении (и дополнительно в терминале при первом платеже в магазине) лицу и глазам пользователя назначается биометрический код, являющийся эквивалентом бесконтактной формы оплаты с помощью телефона. В магазинах, принимающих оплату с помощью глаз, есть специальный терминал с ридером, который разработала и собрала PayEye. В сентябре выйдет последняя версия терминала компании, принимающего платежи с помощью карт, бесконтактно и с помощью глаз.

Терминал сканирует ваши глаза и лицо, чтобы подтвердить вашу личность, и для этого нужно смотреть на конкретные точки на терминале в течение 0,9 секунды. Взгляд должен быть целенаправленным и на конкретном расстоянии во избежание «случайных транзакций». В первую очередь сканируют глаза, а сканирование лица — это дополнительная проверка для большей безопасности. Далее искусственный интеллект решает, достаточно ли было биометрической идентификации. Если по какой-то причине ее недостаточно (например, волосы закрывают глаза или очки грязные), пользователя попросят ввести пин-код.

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«В радужной оболочке глаза примерно 250 уникальных черт, а на лице — около 500. Все эти черты закодируются в уникальный токен PayEyeCode, — объясняет главный технологический директор PayEye Радослав Руда. — Мы не храним фото, а только специально запрограммированный токен, который привязывается к определенным платежным картам».

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