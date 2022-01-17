В Японии запустили систему бесконтактных платежей, которая может распознать лицо даже в медицинской маске

Ношение людьми медицинских масок, как уже известно, не стало препятствием для распознавания лиц системами видеонаблюдения новейшего поколения, но в сфере платежей через биометрическую аутентификацию проблема до сих пор не была решена.

Японская компания Glory начала испытывать платёжную систему, которая позволяет клиентам оставаться в маске в момент идентификации по лицу.

Как сообщает Nikkei Asian Review, в японском городе Ниигата уже запущен пилотный проект по использованию новой платёжной системы в десяти магазинах, мэр города даже смог лично убедиться в эффективности новой разработки. Расположенный на стойке кафе планшет с камерой в течение пары секунд распознал владельца банковской карты в медицинской маске и списал необходимую сумму с его счёта.

Эксперимент будет продолжаться до середины февраля, магазины стимулируют покупателей принимать в нём участие за счёт предоставления разного рода бонусов и подарков. На территории университета в Осаке такой платёжный терминал тоже функционирует.

Система получила обозначение BioPay. Компания Glory рассчитывает продолжить её использование при организации магазинов, лишённых кассовых аппаратов и продавцов. Клиенты будут обслуживать себя самостоятельно, расплачиваясь на выходе в терминале при помощи своего лица. Снимать маску для этого тоже не потребуется. Для работы с BioPay необходимо пройти предварительную регистрацию, привязав к банковскому счёту изображение собственного лица.