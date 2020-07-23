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Apple Face ID научится распознавать пользователей по рисунку вен лица

Apple Face ID научится распознавать пользователей по рисунку вен лица

Apple, по всей видимости, рассматривает возможность улучшения своей визуально-биометрической системы идентификации пользователей Face ID. Новая разработка компании призвана сделать абсолютно невозможной разблокировку устройства людьми с похожей внешностью и даже близнецами. Apple планирует добиться этого путём сканирования рисунка лицевых вен, который уникален для каждого человека.

Хотя системы биометрической защиты пользовательских данных, такие как Face ID и Touch ID, являются отличным инструментом для сохранения конфиденциальности, в единичных случаях эту защиту всё же получается обойти. Apple планирует полностью устранить такую возможность путём добавления в Face ID возможности фиксации расположения вен под кожей лица.

На этой неделе Управление по патентам и товарным знакам США опубликовал патент Apple, описывающий эту технологию. Она будет реализована путём просвечивания кожи пользователя инфракрасным датчиком устройства.


Патент: gizmochina.com

Кроме того, датчик будет считывать ещё некоторые особенности, скрытые под кожей лица. Хотя пока это всего лишь патент, специалисты утверждают, что существующая техническая база позволяет начать внедрение новой возможности в конечные устройства уже в ближайшем будущем.

Apple является не единственной компанией, занимающейся разработками технологий глубокого сканирования лица пользователей смартфонов. Например, ещё на прошлогодней выставке IFA компания Huawei демонстрировала технологию на основе фронтальной камеры смартфона и искусственного интеллекта, которая позволяет довольно точно измерять кровяное давление также по лицу пользователя.

По материалам 3dnews.ru
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