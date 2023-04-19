Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица — Finance.ua

Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица
Компания Yahoo! Japan Corporation тестирует систему, которая позволит людям совершать покупки без банковских карт или смартфонов — с помощью распознавания лица.
Об этом сообщает NHK.
Yahoo! Japan Corporation начала тестировать услугу в торговой точке в Токио, где продаются продукты и товары повседневного потребления.
Пользователи регистрируют свое фото на сайте через смартфон и привязывают личный кабинет к сервису безналичной оплаты.
При покупке они сканируют штрихкоды товаров, а затем показывают свои лица устройству для распознавания. Когда отсканированное изображение совпадает с зарегистрированной фотографией, система одобряет оплату.
В компании планируют продолжать совершенствовать технологию с целью ее внедрения в магазинах и сетях супермаркетов.
Представители компании надеются, что это поможет преодолеть нехватку рабочей силы в розничной торговле Японии.
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