Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица

Технологии&Авто
12
Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица
Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица
Компания Yahoo! Japan Corporation тестирует систему, которая позволит людям совершать покупки без банковских карт или смартфонов — с помощью распознавания лица.
Об этом сообщает NHK.
Yahoo! Japan Corporation начала тестировать услугу в торговой точке в Токио, где продаются продукты и товары повседневного потребления.
Пользователи регистрируют свое фото на сайте через смартфон и привязывают личный кабинет к сервису безналичной оплаты.
При покупке они сканируют штрихкоды товаров, а затем показывают свои лица устройству для распознавания. Когда отсканированное изображение совпадает с зарегистрированной фотографией, система одобряет оплату.
В компании планируют продолжать совершенствовать технологию с целью ее внедрения в магазинах и сетях супермаркетов.
Представители компании надеются, что это поможет преодолеть нехватку рабочей силы в розничной торговле Японии.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.