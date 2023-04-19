Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица — Finance.ua

Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Yahoo Japan тестирует платежную систему с распознаванием лица

Компания Yahoo! Japan Corporation тестирует систему, которая позволит людям совершать покупки без банковских карт или смартфонов — с помощью распознавания лица.

Об этом сообщает NHK

Yahoo! Japan Corporation начала тестировать услугу в торговой точке в Токио, где продаются продукты и товары повседневного потребления.

Пользователи регистрируют свое фото на сайте через смартфон и привязывают личный кабинет к сервису безналичной оплаты.

При покупке они сканируют штрихкоды товаров, а затем показывают свои лица устройству для распознавания. Когда отсканированное изображение совпадает с зарегистрированной фотографией, система одобряет оплату.

В компании планируют продолжать совершенствовать технологию с целью ее внедрения в магазинах и сетях супермаркетов.

Представители компании надеются, что это поможет преодолеть нехватку рабочей силы в розничной торговле Японии.

Укрінформ По материалам:

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