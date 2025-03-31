В Польше с апреля будут предоставлять льготные кредиты компаниям, привлеченным к восстановлению Украины — Finance.ua
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В Польше с апреля будут предоставлять льготные кредиты компаниям, привлеченным к восстановлению Украины

Кредит&Депозит
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В Польше с апреля будут предоставлять льготные кредиты компаниям, привлеченным к восстановлению Украины
В Польше с апреля будут предоставлять льготные кредиты компаниям, привлеченным к восстановлению Украины
В Польше с апреля будет работать механизм льготного кредитования компаний, которые будут задействованы в проектах по восстановлению Украины.
Соответствующее соглашение на общую сумму 250 млн злотых (около 60 млн евро) подписали в Варшаве представители Банка национальной экономики (BGK) РП и Министерства фондов и региональной политики страны, передает PAP.
«На практике это — инструмент поддержки польских компаний, которые заинтересованы в деятельности на востоке, на территории Украины», — сообщил заместитель министра фондов и региональной политики Польши Ян Шишко.
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По его словам, впервые на такого рода цель будут выделены европейские средства, которые не были использованы в предыдущей бюджетной перспективе ЕС. Он добавил, что это первоначальная сумма, и выразил надежду, что она впоследствии будет увеличена.
Шишко сообщил, что эти средства будут предоставляться польским компаниям для усиления экспорта, организации производственных процессов, транспортировки и усиления логистических возможностей компаний, желающих работать в Украине.
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Заместитель директора BGK Марта Постула отметила, что процентная ставка по кредитам для компаний, которые только выходят на украинский рынок, составит 2%. Для фирм, уже имеющих партнеров в Украине, процентная ставка составит 1,75%. Представительница банка пообещала процент по кредитам еще меньше для медицинских компаний, в том числе для тех, которые занимаются производством протезов и перевязочных материалов.
Польские компании смогут получить кредиты на льготных условиях с апреля.
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Максимальная сумма одного кредита составит 10 млн злотых (2,4 млн евро). Компании смогут выплачивать средства по таким кредитам в течение 10−12 лет.
Операторами этих средств будут польский Банк защиты окружающей среды (BOŚ), консорциум Люблинского фонда развития, Белгорайское агентство регионального развития, а также Общество социально-экономических инвестиций.
По материалам:
Укрінформ
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