Более 13 миллиардов на восстановление в Украине: Шмыгаль объяснил, на какие проекты потратят деньги — Finance.ua

Более 13 миллиардов на восстановление в Украине: Шмыгаль объяснил, на какие проекты потратят деньги Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Правительство во время заседания приняло ряд решений, которые ускорят восстановление украинских общин, выделив на это более 13 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Выделяем дополнительные 5 млрд грн на проекты восстановления в 12 областях. Это ремонты и строительство больниц, школ, детских садов. Это восстановление водоснабжения. Это энергоэффективность. Это проекты, которые существенно улучшат жизнь наших общин и граждан», — сказал премьер.

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По словам Шмыгаля, всего речь идет о 150 проектах в рамках совместной программы с Европейским инвестиционным банком.

Также сегодня правительство выделило 5,2 млрд грн на экспериментальный проект комплексного восстановления пяти населенных пунктов: Бородянки в Киевской области, Тростянца в Сумской области, Циркунов в Харьковской области, Посад-Покровского в Херсонской области и Ягодного в Черниговской области.

«Более 5 млрд грн пойдут на капитальный ремонт и строительство нового жилья в этих общинах. Будем восстанавливать и модернизировать тепло-, газо- и водоснабжение. Будет осуществлена ​​реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры», — сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что восстановление этих населенных пунктов происходит комплексно и сразу проходит по принципу «отстроить лучше, чем было».

Еще одним приоритетом восстановления премьер-министр назвал сферу здравоохранения, отметив, что за последние 3 года было восстановлено полностью или частично около 1000 медицинских учреждений.

«Распределяем еще 3,3 млрд грн для особо важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдета, институт рака в Киеве, на центр эндокринной хирургии, детскую кардиологию в Киеве, развитие университетской медицины и другие крайне важные проекты», — рассказал Шмыгаль.

УНІАН По материалам:

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