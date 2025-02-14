Деньги на восстановление: правительство создало рабочую группу по изъятию в пользу Украины замороженных активов рф — Finance.ua

Деньги на восстановление: правительство создало рабочую группу по изъятию в пользу Украины замороженных активов рф
Кабинет Министров создал Межведомственную рабочую группу по использованию и изъятию в пользу Украины замороженных и конфискованных суверенных активов россии.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 14 февраля.
«Наша позиция четкая и абсолютно неизменная: все российские замороженные активы должны быть полностью конфискованы и использованы для восстановления и укрепления Украинского государства. Мы постоянно работаем над этой задачей. Сегодня создаем Межведомственную рабочую группу по вопросам использования и изъятия в пользу Украины замороженных и конфискованных суверенных активов россии. Продолжаем также работу над разработкой Международного компенсационного механизма», — проинформировал он.
Шмыгаль добавил, что одним из ключевых элементов финансовой устойчивости Украины является 50 миллиардов долларов от партнеров Украины, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Он напомнил, что доступ к этим средствам мы должны получить в этом году.
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