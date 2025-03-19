Швейцария увеличила финансирование программы поддержки восстановления Украины вдвое и продлила срок подачи заявок — Finance.ua

Швейцария увеличила финансирование программы поддержки восстановления Украины вдвое и продлила срок подачи заявок Сегодня 15:35 — Казна и Политика

Швейцария увеличила финансирование программы поддержки восстановления Украины вдвое и продлила срок подачи заявок

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) объявил об увеличении общей суммы финансирования конкурса заявок для швейцарских компаний в Украине с 50 до 100 миллионов швейцарских франков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Конкурс положил начало реализации инициативы Швейцарии по поддержке Украины на 2025−2028 годы с общим бюджетом в 1,5 миллиарда швейцарских франков.

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«Это в свою очередь первый этап долгосрочной 12-летней поддержки, общий объем которой составит 5 миллиардов франков», — добавили в министерстве.

Дополнительные 50 миллионов швейцарских франков будут направлены на проекты восстановления Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

Программа сфокусирована на реализации проектов в сфере защиты гражданского населения, восстановлении инфраструктуры и коммунальной сферы, а также модернизации государственных услуг.

В связи с расширением программы срок подачи заявок продлен до 31 марта 2025 года.

Конкурс адресован швейцарским компаниям, которые имеют юридическое лицо в Украине и могут внести значительный вклад в восстановление и создание дополнительной ценности для украинской экономики.

Обновление условий конкурса не требует повторной подачи заявок. Однако те, кто уже подал документы, имеют возможность внести изменения в свои предложения. Детальнее — по ссылке

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