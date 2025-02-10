«Уникальный случай»: Украине хотят вернуть $39 млн, арестованных в Швейцарии — Finance.ua
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«Уникальный случай»: Украине хотят вернуть $39 млн, арестованных в Швейцарии

Казна и Политика
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«Уникальный случай»: Украине хотят вернуть $39 млн, арестованных в Швейцарии
«Уникальный случай»: Украине хотят вернуть $39 млн, арестованных в Швейцарии
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что ведутся переговоры с международными партнерами о возвращении Украине 39 миллионов долларов, арестованных в Швейцарии.
Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.
«Просто сейчас происходит уникальный случай, у нас есть возможность вернуть 39 миллионов долларов, арестованных в Швейцарии. Прямо сейчас мы ведем переговоры с нашими международными партнерами.
Здесь высказали свою позицию НАБУ и Офис генерального прокурора, приняли все меры, чтобы эти активы вернули в Украину, но важна позиция правительства и «Нафтогаза». Мы надеемся, что в ближайшее время они соберутся и поддержат нашу позицию, и мы сможем полтора миллиарда гривен вернуть в Украину", — сказал он.
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При этом Кривонос не уточнил, в рамках какого производство НАБУ арестованы эти средства и кто является фигурантом дела.
Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов. Как заявили представители правительства, согласно международным обязательствам и законодательству, страна не может генерировать «любые чрезвычайные доходы в связи со средствами российского центрального банка». Поэтому государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что страна не будет придерживаться подхода ЕС.
По материалам:
Економічна Правда
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