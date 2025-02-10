За чьи средства отстраивают критическую инфраструктуру в Украине: результаты 2024 года — Finance.ua

За чьи средства отстраивают критическую инфраструктуру в Украине: результаты 2024 года
Восстановление критической инфраструктуры в Украине не поспевает за разрушениями — темпы разрушений за месяц ускорились, но темпы восстановления тоже растут.
Об этом говорится в презентации Центра экономической стратегии в рамках проекта «Контроль расходов по восстановлению Украины».
По большинству типов объектов возросла доля полностью восстановленных объектов (относительно разрушенных и поврежденных).
Наибольшие количественные разрушения касаются жилья: 22 186 многоквартирных домов, 175 063 частных домов разрушены или повреждены. Из них восстановлено около 30%.
Кто дает деньги на восстановление критической инфраструктуры
За 2024 год Украина привлекла от внешних доноров более 1,1 млрд дол. США на проекты восстановления и развития.
Как отмечали в Министерстве развития общин и территорий Украины, среди международных проектов и инвестиций в прошлом году многие проекты были реализованы благодаря Европейскому инвестиционному банку и Всемирному Банку.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
При поддержке ЕИБ действует проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине», предусматривающий льготное кредитование общин для реализации проектов по энергоэффективности в зданиях социального сектора: школах, детсадах, больницах. В 2024 году было проработано 87 проектов, запланированных к реализации от 42 общин Украины, на общую сумму более 3,8 млрд грн.
Также в рамках Программы восстановления Украины (ЕИБ) было отобрано 157 общин, в которых будут профинансированы работы по восстановлению социальной и критической инфраструктуры на общую сумму 50 млн евро.
Кроме того, благодаря ЕИБ были утверждены для реализации проекты на 200 млн дол. для 12 общин в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, наружного освещения, обращения с бытовыми отходами в рамках Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины.
Всемирный Банк
При поддержке Всемирного банка в 2024 году было продолжено действие Проекта развития городской инфраструктуры — 2. Это позволит завершить работы в 11 общинах по замене систем водоснабжения, водоотвода, переработки твердых отходов, приобретению высококачественного лабораторного оборудования и спецтранспорта на общую сумму в 326,6 млн долл.
Кроме того, планируется расширить компонент по экстренной помощи предприятиям критической инфраструктуры прифронтовых общин для закупки специализированной техники.
При этом 226 580 граждан получили доступ к более качественным услугам благодаря проекту Всемирного банка — Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины.
А в 7 общинах заменено и реконструировано около 105 км тепловых сетей, построено 4 когенерационных и теплоэлектростанции, смонтировано 62 котельные, установлено 1046 ИТР. Общая стоимость проекта составляет 201,6 млн дол.
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