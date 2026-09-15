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Конференция FinRetail 2026 получила новую дату и формат: как присоединиться

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Конференция FinRetail 2026 получила новую дату и формат: как присоединиться
Конференция FinRetail 2026 получила новую дату и формат: как присоединиться
FinRetail 2026 переносится. Ивент состоится 9 октября в Киеве и впервые будет не только офлайн, но и с онлайн-трансляцией.

Что изменилось?

В этом году конференция должна была пройти в Киеве 16 сентября. Однако из-за усиления атак на столицу Совет обороны Киева принял решение о временном запрете массовых мероприятий на открытых территориях и в помещениях без сертифицированных укрытий.
В связи с этим организаторы FinRetail — финансовые порталы Finance.ua и «Минфин» — решили перенести ивент, чтобы организовать его проведение на должном уровне и в соответствии с новыми условиями.
Мероприятие состоится 9 октября в укрытии на -1 этаже и впервые пройдет его онлайн-трансляция. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными, а если вы еще не успели позаботиться о своем участии в конференции, покупайте билеты на сайте FinRetail.
📍КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Для кого этот ивент?

Конференция станет полезной для владельцев бизнеса, топ-менеджеров ритейла и e-commerce, представителей банковского сектора и финтех-компаний, маркетинг-директоров и руководителей продуктов, фаундеров и C-Level менеджеров.
Если вы хотите разобраться, как работают финансы внутри покупки, как банки, МФО, финтех и ритейл взаимодействуют с покупателем, и какое будущее ждет финансовый сектор и ритейл в Украине — этот ивент вам пригодится.

О чем будет FinRetail?

Более 25 спикеров готовятся выступить на конференции. Будут говорить об Open Banking в Украине, вариантах оплаты покупок, которые чаще всего выбирают украинцы, кейсе «Эпицентра» о том, как компания строит цифровую платформу для бизнес-клиентов, сравнении банковской карты и Pay by Bank, влияние ИИ на поведение клиента и многое другое.
Среди спикеров выступят в этом году:
  • Ольга Василева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ;
  • Ирина Максимюк, Директор по развитию продуктов и методологий в 4Service;
  • Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр Бизнес»;
  • Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon;
  • Олег Спирин, CEO VARUS.UA;
  • Игорь Горнин, руководитель по стратегическому развитию UPC;
  • Алексей Бабич, директор по маркетингу UPG;
  • Кирилл Тепляков, Chief Product Officer PROM.UA;
  • Сергей Грабчак, директор по маркетингу «Ощадбанка».
С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте FinRetail 2026.

Кто выступил партнерами?

Организовывать конференцию помогают: PSP Platon — платежный провайдер, обеспечивающий процессинг платежей для лидеров украинского рынка электронной коммерции, Твоя Позика — амбициозная украинская финтех-компания, которая масштабируется в сфере онлайн-кредитования.
Информационными партнерами стали ua. news, injobe, All Retail, mind.ua, Marketer, Club BANKIR, Национальная ассоциация банков Украины, Ассоциация украинских банков, PaySpace Magazine, Мое Дело.
Узнайте, каким будет будущее финтеха и ритейла вместе с FinRetail 2026.
По материалам:
Finance.ua
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