Конференция FinRetail 2026 получила новую дату и формат: как присоединиться
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FinRetail 2026 переносится. Ивент состоится
9 октября в Киеве и впервые будет не
только офлайн, но и с онлайн-трансляцией.
Что
изменилось?
В
этом году конференция должна была пройти
в Киеве 16 сентября. Однако из-за усиления
атак на столицу Совет обороны Киева
принял решение о временном запрете
массовых мероприятий на открытых
территориях и в помещениях без
сертифицированных укрытий.
В
связи с этим организаторы FinRetail —
финансовые порталы Finance.ua и «Минфин»
— решили перенести ивент, чтобы
организовать его проведение на должном
уровне и в соответствии с новыми
условиями.
Мероприятие
состоится 9 октября в укрытии на -1 этаже
и впервые пройдет его онлайн-трансляция.
Все приобретенные ранее билеты остаются
действительными, а если вы еще не успели
позаботиться о своем участии в конференции,
покупайте билеты на сайте FinRetail.
Конференция
станет полезной для владельцев бизнеса,
топ-менеджеров ритейла и e-commerce,
представителей банковского сектора и
финтех-компаний, маркетинг-директоров
и руководителей продуктов, фаундеров
и C-Level менеджеров.
Если
вы хотите разобраться, как работают
финансы внутри покупки, как банки, МФО,
финтех и ритейл взаимодействуют с
покупателем, и какое будущее ждет
финансовый сектор и ритейл в Украине —
этот ивент вам пригодится.
О
чем будет FinRetail?
Более
25 спикеров готовятся выступить на
конференции. Будут говорить об Open Banking
в Украине, вариантах оплаты покупок,
которые чаще всего выбирают украинцы,
кейсе «Эпицентра» о том, как компания
строит цифровую платформу для
бизнес-клиентов, сравнении банковской
карты и Pay by Bank, влияние ИИ на поведение
клиента и многое другое.
Среди
спикеров выступят в этом году:
Ольга Василева, заместитель директора
Департамента платежных систем и
инновационного развития НБУ;
Ирина Максимюк, Директор по развитию
продуктов и методологий в 4Service;
Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр
Бизнес»;
Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon;
Олег Спирин, CEO VARUS.UA;
Игорь Горнин, руководитель по
стратегическому развитию UPC;
Алексей Бабич, директор по маркетингу
UPG;
Кирилл Тепляков, Chief Product Officer PROM.UA;
Сергей Грабчак, директор по маркетингу
«Ощадбанка».
Организовывать
конференцию помогают: PSP Platon —
платежный провайдер, обеспечивающий
процессинг платежей для лидеров
украинского рынка электронной коммерции,
Твоя Позика — амбициозная украинская финтех-компания, которая масштабируется в сфере онлайн-кредитования.
Информационными
партнерами стали ua. news, injobe, All Retail, mind.ua,
Marketer, Club BANKIR, Национальная ассоциация
банков Украины, Ассоциация украинских
банков, PaySpace Magazine, Мое Дело.
Узнайте,
каким будет будущее финтеха и ритейла
вместе с FinRetail 2026.