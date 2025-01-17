Всемирный банк назвал проблемы для развивающихся экономик в следующие 25 лет — Finance.ua

Всемирный банк назвал проблемы для развивающихся экономик в следующие 25 лет Сегодня 14:01 — Мир

Всемирный банк назвал проблемы для развивающихся экономик в следующие 25 лет

Развивающиеся экономики столкнутся с проблемами в следующие 25 лет, поскольку глобальный рост будет слишком медленным для повышения уровня жизни, а обстановка высокой политической неопределенности будет сдерживать инвестиции развитых стран в более бедные страны.

Об этом свидетельствует отчет Всемирного банка Global Economic Prospects

Долгосрочные перспективы роста для развивающихся экономик являются самыми слабыми с начала этого века, и слишком мало стран поднимутся со статуса стран с низким уровнем дохода до статуса стран со средним уровнем дохода в течение следующих 25 лет.

«Развивающиеся экономики, которые в начале века двигались путем сокращения разрыва в доходах с самыми богатыми экономиками, сейчас в основном отстают еще больше», заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

Прогнозируется, что мировая экономика вырастет на 2,7% в 2025—2026 годах. Прогноз не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом в июне. Это ниже среднего показателя в 3,1% до пандемии Covid-19 и слишком мало, чтобы помочь бедным странам догнать более богатые.

Большинство развивающихся стран сталкиваются с проблемами, включая слабые инвестиции и рост производительности, старение населения и экологические кризисы, заявил банк. Мировая экономика сталкивается с дополнительными проблемами из-за изменений в торговой политике и геополитической напряженности.

Война россии против Украины с 2022 года и борьба Израиля с ХАМАС и Хезболлой с прошлого года отразились на мировой экономике, вызвав сбои в поставках товаров и цепочках поставок. В то же время конкуренция, растущая между США и Китаем, создала напряженность в мировой торговле. Между тем избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести ряд пошлин, угрожая перевернуть торговые модели и потенциально спровоцировать инфляцию.

Банк отметил в отчете, что развивающиеся экономики и страны с формирующимся рынком — включая Китай, Индию и Бразилию — внесли около 60% мирового роста с 2000 года, что вдвое больше их доли в 1990-х годах. Теперь они сталкиваются с внешними угрозами со стороны протекционистских мер и геополитической фрагментации, а также с препятствиями в реализации структурных реформ.

Тем временем темпы достижения стран с низким уровнем дохода (с валовым национальным доходом на душу населения около 3 долларов в день) замедлились. В то время как 39 стран выросли с 2000 года, 26 все еще находятся в состоянии стагнации из-за слабого роста, насилия и конфликтов, а также усиления последствий изменения климата.

«Развивающиеся экономики не должны питать иллюзий относительно предстоящей борьбы: следующие 25 лет будут более тяжелым испытанием, чем предыдущие 25», — написал Гилл.

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