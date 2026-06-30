В Польше с 1 июля меняют правила проживания для украинцев Сегодня 14:05 — Личные финансы

С 1 июля 2026 г. право на проживание в центрах коллективного размещения будет существенно ограничено.

С 1 июля 2026 г. в Польше вступают в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Новые правила проживания

Поправка к закону, предусматривающая постепенное сворачивание части помощи гражданам Украины, вступит в силу 1 июля.

С 2025 года для украинцев в Польше уже действуют определенные ограничения, в частности: у безработных украинцев больше нет доступа к бесплатной медицине, а выплата 800 Плюс зависит от профессиональной активности родителей и привлечения ребенка к польской системе образования.

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Граждане Украины со статусом UKR имеют право на лечение только при наличии медицинской страховки, то есть при трудоустройстве, ведении бизнеса или регистрации как безработные.

С 1 июля 2026 г. право на проживание в центрах коллективного размещения будет существенно ограничено. Прежде всего, права на бесплатное проживание лишат представителей так называемых уязвимых групп. Это украинские женщины и их дети старше одного года, а также пожилые люди, которые получают польские пенсии, даже если они составляют несколько сотен или даже несколько десятков злотых.

Кто сохранит право на проживание

Право на проживание в таких центрах и в дальнейшем будут иметь:

беременные женщины;

женщины с детьми в возрасте до 1 года;

люди с инвалидностью;

пенсионеры, не получающие польскую пенсию и не имеющие родственников в Польше.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что прибывающие в Польшу украинцы все чаще сталкиваются с отказами в предоставлении статуса UKR. Такая тенденция вызывает беспокойство среди работодателей и представителей бизнеса. Статус UKR позволяет украинцам легально проживать в Польше, получать доступ к государственному здравоохранению, а также трудоустраиваться без необходимости проходить сложные административные процедуры.

В то же время, украинцы стали одними из самых активных покупателей недвижимости в Польше. За последний год граждане Украины приобрели около 9,5 тысяч квартир, войдя в число самых активных иностранных покупателей в стране.

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