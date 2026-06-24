В Польше компании массово замораживают повышение зарплат Сегодня 15:03 — Личные финансы

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в корпоративном секторе составила 9 263,5 злотого брутто

В Польше фиксируется замедление темпов роста заработной платы. По данным исследования, около 68% компаний фактически заморозили повышение зарплат, в то время как только около 30% продолжают их увеличивать.

Об этом свидетельствуют результаты анализа квартального индекса NEI, подготовленного аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal

По данным аналитиков, базирующихся на статистике Главного статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2026 года средняя зарплата в корпоративном секторе составила 9 263,5 злотого брутто. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, однако самый низкий темп роста с первого квартала 2021 года.

Для сравнения, в 2023—2024 годах зарплаты в корпоративном секторе росли на 10−13% ежегодно. Такая динамика была предопределена высокой инфляцией и конкуренцией работодателей за работников.

Причины замедления роста заработных плат

Одной из главных причин замедления роста заработных плат, по данным аналитиков, стало снижение инфляционного давления. Если в начале 2025 года индекс потребительских цен в Польше составил 104,9%, то в январе-феврале 2026 года он снизился до 102,1%.

В результате, разница между темпами роста зарплат и инфляцией сегодня одна из наиболее комфортных для работников за последние годы, поскольку обеспечивает реальный рост доходов без чрезмерной нагрузки на работодателей.

Важным фактором стало и более сдержанное повышение минимальной заработной платы. С 1 января 2026 г. польское правительство увеличило ее всего лишь на 3%, или на 140 злотых, до 4806 злотых брутто. Для сравнения годом ранее минимальная зарплата выросла сразу на 10%, что фактически соответствовало темпам увеличения средних зарплат в корпоративном секторе.

В Gremi Personal отмечают, что для работодателей важен не сам факт повышения минимальной зарплаты, а его соотношение с общей динамикой рынка труда. В 2026 году этот баланс выглядит значительно более комфортным для бизнеса, чем годом ранее.

Еще одним фактором замедления зарплатной динамики стала общая экономическая неопределенность. Во многих отраслях компании сдерживают расширение штатов или откладывают новые найма.

Занятость в корпоративном секторе постепенно сокращается, что ослабляет давление на работодателей по поводу необходимости конкурировать за работников путем быстрого повышения зарплат. В то же время, сами работники все чаще выбирают стабильность вместо смены работы ради более высокого дохода.

Инфляционные риски и внешние факторы

Вместе с тем, аналитики обращают внимание на новые риски.

Обострение военного конфликта в Персидском заливе уже начинает оказывать влияние на инфляционные процессы. Если в январе-феврале инфляция в Польше оставалась на уровне 2,1%, то в марте индекс потребительских цен вырос до 3%, а в апреле — до 3,2% в годовом исчислении.

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Дальнейшее удорожание энергоносителей и сырья может усилить инфляционное давление на экономику и поставить работодателей перед непростым выбором между необходимостью повышать зарплаты и потребностью сохранять конкурентоспособность бизнеса.

Gremi Personal ожидает, что польский рынок труда постепенно переходит к этапу баланса между интересами бизнеса и работников. Период двузначного роста зарплат, по всей вероятности, завершился.

Компании прогнозируют умеренный рост заработной платы на уровне 6−8% к концу 2026 года.

Динамика в отдельных отраслях

Однако, несмотря на общее охлаждение рынка труда, отдельные отрасли польской экономики продолжают демонстрировать выше средних темпов роста зарплат.

В частности, уже традиционно одним из лидеров стала логистика, где средняя зарплата в первом квартале 2026 года выросла на 8% и достигла 9446 злотых.

В машиностроении средний рост зарплат составил 6,5%, что соответствует среднему показателю по экономике.

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В то же время самую высокую динамику демонстрировали сегменты, связанные с производством продукции военного назначения. В производстве электроники и оптических приборов зарплаты выросли на 7% - до 9988 злотых, а в производстве другого транспортного оборудования — на 8,5%, до 10 300 злотых.

В автомобильной промышленности средняя зарплата увеличилась на 6,3% - до 9982 злотых.

Сходные процессы наблюдались и в строительстве. Здесь средняя зарплата выросла на 6,8% и достигла 8654 злотых, хотя занятость продолжала сокращаться.

В то же время, самые низкие темпы роста зарплат были зафиксированы в пищевой промышленности. В первом квартале 2026 года средняя зарплата в секторе увеличилась всего на 4,6% — до 7728 злотых, тогда как занятость выросла всего на 0,2%.

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