В Польше подытожили объемы помощи Украине — Finance.ua

В Польше подытожили объемы помощи Украине Сегодня 18:10 — Казна и Политика

В Польше подытожили объемы помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предоставила Украине больше помощи пропорционально ВВП, чем любое другое государство.

Об этом сообщает издание Polsat.

Это заявление прозвучало в ответ на комментарии президента Украины Владимира Зеленского.

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Президент отметил, что Украина просила Польшу сбивать российские ракеты над газохранилищем в Стрые и намекнул на то, что Варшава не выполнила обещание передать боевые самолеты МиГ-29.

На пресс-конференции в Ольштыне Сикорский подчеркнул, что Польша собрала все данные о своей военной, экономической, гуманитарной и финансовой помощи Украине, в частности, накануне 1000-го дня войны.

Он подчеркнул, что Польша стремится поддерживать Украину, однако как прифронтовая страна также сталкивается с собственными вызовами безопасности от россии.

По словам министра, хотя Киев и Варшава имеют разногласия в некоторых аспектах, стратегическое согласие между странами сохраняется.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также прокомментировал ситуацию, отметив, что Польша передала Украине значительное количество военной техники, но вопрос сбивания ракет — это решение, которое должно приниматься на уровне НАТО, а не отдельной страной. В настоящее время НАТО не предоставило такого разрешения.

118 миллиардов евро помощи с начала полномасштабного российского вторжения. Напомним, по словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Евросоюз и его государства-члены предоставили Украинепомощи с начала полномасштабного российского вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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