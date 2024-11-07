Правительство Польши планирует ввести «налог на отпуск» — Finance.ua
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Правительство Польши планирует ввести «налог на отпуск»

Мир
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Правительство Польши планирует ввести «налог на отпуск»
Правительство Польши планирует ввести «налог на отпуск»
Правительство Польши готовит специальный туристический сбор для отдыхающих в Польше и за ее пределами.
Об этом сообщило издание Rzeczpospolita, пишет inpoland.net.pl.
На прошлой неделе в Лохуве возле Варшавы состоялась встреча представителей туристической отрасли с министром туризма Славомиром Нитрасом. На встрече стороны обсуждали грядущие изменения в туристическом законодательстве, а именно введение туристического сбора. В соцсетях его уже окрестили «налогом на отпуск». Такого налогообложения нет нигде в мире.

Что это за налог?

Согласно предложению каждый отдыхающий будет платить 1 злотый за каждую звезду, присвоенную отелям и другим заведениям размещения. Чем больше звездочек, тем больше придется заплатить. Министерство еще должно четко классифицировать объекты, чтобы размер платы не вызывал споров.
Согласно подсчетам, этот налог должен ежегодно приносить 500−600 миллионов злотых. По информации RR, 60% будут попадать в местные органы самоуправления, 30% - Польской туристической организации, 10% получат маршалковые и налоговые службы.
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Клиенты туристических агентств, выезжающих за границу, также будут платить комиссию. Однако цены для таких туристов пока не раскрыли.
Во всяком случае, это пока планы, а не официальные предложения. Налог вступит в силу не ранее 2026 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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