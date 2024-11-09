В Польше готовятся к возможной новой волне беженцев из Украины — Finance.ua
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В Польше готовятся к возможной новой волне беженцев из Украины

Мир
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В Польше готовятся к возможной новой волне беженцев из Украины
В Польше готовятся к возможной новой волне беженцев из Украины, Фото: AdobeStock-Halfpoint
Люблинское воеводство в Польше готовится к потенциальному новому потоку украинских беженцев.
Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии «Радио Свобода».
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Он отметил, что в городе ежемесячно проходят заседания координационной группы по вопросам помощи украинским гражданам.
По его словам, серьезных сигналов о большом наплыве украинцев пока нет, однако в случае ухудшения ситуации подготовка усиливается.

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«Могу сказать, что в Люблинском воеводстве высокий уровень готовности. Есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали нашим гражданам. В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к помощи. Есть четкое понимание, кто чем будет заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале», — рассказал Олег Куць.
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В состав координационной группы входят не только представители местных властей и волонтеры, но и специалисты управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые консультируют по поводу грантов для финансовой поддержки украинцев.

Факторы, которые могут повлиять на новую волну беженцев

Генконсул отметил, что вероятность новой волны беженцев зависит от ситуации на фронте и возможных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Также, по словам воеводы Люблинского воеводства Кшиштофа Коморского, в случае необходимости пункты приема беженцев в воеводстве могут быть развернуты в течение 24−48 часов.
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«Если будет необходимость оказать помощь людям, убегающим от войны или холода, будем к этому готовы. В предыдущие годы были такие месяцы, когда это было несколько сотен человек ежедневно, а было и несколько тысяч. Это были самые большие потоки, мы к этому тоже готовы, но я думаю, что нам это больше не угрожает», — отметил Коморский.
В мае посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщал, что количество граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.
Напомним, изменения в миграционных правилах Польши вызывают кадровый кризис в основных отраслях, таких как транспорт и логистика. В частности, украинские работники все чаще выбирают для работы другие страны.
По материалам:
Радіо Свобода
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