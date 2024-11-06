Заявления на единовременную выплату 300+ на детей в Польше можно подать до конца месяца — Finance.ua

Заявления на единовременную выплату 300+ на детей в Польше можно подать до конца месяца Сегодня 07:45 — Личные финансы

Заявления на единовременную выплату 300+ на детей в Польше можно подать до конца месяца

До 30 ноября 2024 г. в Польше еще будет продолжаться прием заявок на получение помощи по программе «Хороший старт 300+». Подавать их можно только в электронном виде.

Yavp.pl рассказывает, как быстро подать электронную заявку на «300+» через систему eZUS.

Чтобы подать заявку, нужно иметь созданный аккаунт в eZUS или доверенный профиль (Profil zaufany), с помощью которого можно залогиниться на портале.

Далее на вкладке «Ogólny» (верхнее меню справа) нужно выбрать «Dobry start» (главное меню слева) и нажать «Создать новое заявление» («Utwórz nowy wniosek»).

Далее следует отметить, что заявление составляется от имени одного из родителей ребенка (или опекуна).

Следующий шаг — указать, за какой учебный год будет выплачиваться помощь.

После этого нужно будет заполнить формуляр с персональными данными заполняющего заявку и местом жительства в Польше.

При выборе гражданства «украинское» вас предупредят, что легальность вашего пребывания в Польше нужно будет заверить заявлением следующего содержания: «Информирую, что я являюсь гражданином (нкой) Украины/супругой (м) гражданина (нки) Украины и прибыл (а) в Польшу из Украины после 23 февраля 2022 в связи с военными действиями». Вместо заявления можно добавить скан-копию PESEL UKR в конце заполнения заявления

Далее нужно нажать «добавить ребенка» и внести все необходимые персональные данные.

Затем нужно поставить галочку, что ваш ребенок будет учиться в школе в текущем учебном году. Галочка о том, что речь идет не о «зерувке» — нулевом классе — проставится автоматически, поскольку эти выплаты не распространяются на учащихся «зерувки».

Далее нужно внести информацию о школе, которую будет посещать ваш ребенок.

Также заявителей попросят ознакомиться с ответственностью в случае предоставления заведомо ложной информации в заявке на выплату помощи и проставить галочки везде, где это нужно.

Заявка готова. Теперь нужно добавить в нее необходимые документы, подтверждающие право на получение помощи «300+». Лучше всего, чтобы они были в формате JPEG.

Чтобы окончательно отправить заявку, нужно будет подписать ее доверенным профилем (Profil zaufany). Надо нажать на наиболее удобный для вас способ, выполнить дальнейшие предложенные действия и все — заявка отправлена.

Как можно еще подать заявку на эту помощь

Подать заявку на выплату 300+ в режиме онлайн можно также через портал Emp@tia или через электронный банкинг. Если говорить о последнем способе, то список банков, через которые можно подать заявки на получение единовременной помощи в размере 300 злотых на подготовку ребенка к школе, выглядит так:

PKO Bank Polski SA,

Bamk Pekao SA,

mBank SA,

ING Bank Śląski SA,

Alior Bank SA,

Bank Pocztowy SA,

Credit Agricole Bank Polska SA,

Bank Millennium SA,

Velo Bank SA,

Nest Bank SA,

SGB ​​Bank SA,

Bank BPS SA,

Santander,

BNP Paribas Bank Polska SA.

Напомним, программа «Хороший старт» предусматривает единовременную выплату в размере 300 злотых. Деньги должны помочь семьям компенсировать расходы, связанные с подготовкой ребенка к учебному году. Финансовая помощь выплачивается вне зависимости от дохода и благосостояния заявителей.

Программа распространяется на детей до 20 лет (в случае детей с инвалидностью — до 24 лет), которые учатся в начальной, средней школе, а также в полицеальной школе. В то же время она не распространяется на детей, которые посещают детские сады, «зерувки», и студентов.

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