Заявления на единовременную выплату 300+ на детей в Польше можно подать до конца месяца — Finance.ua

Заявления на единовременную выплату 300+ на детей в Польше можно подать до конца месяца
До 30 ноября 2024 г. в Польше еще будет продолжаться прием заявок на получение помощи по программе «Хороший старт 300+». Подавать их можно только в электронном виде.
Yavp.pl рассказывает, как быстро подать электронную заявку на «300+» через систему eZUS.
- Чтобы подать заявку, нужно иметь созданный аккаунт в eZUS или доверенный профиль (Profil zaufany), с помощью которого можно залогиниться на портале.
- Далее на вкладке «Ogólny» (верхнее меню справа) нужно выбрать «Dobry start» (главное меню слева) и нажать «Создать новое заявление» («Utwórz nowy wniosek»).
- Далее следует отметить, что заявление составляется от имени одного из родителей ребенка (или опекуна).
- Следующий шаг — указать, за какой учебный год будет выплачиваться помощь.
- После этого нужно будет заполнить формуляр с персональными данными заполняющего заявку и местом жительства в Польше.
При выборе гражданства «украинское» вас предупредят, что легальность вашего пребывания в Польше нужно будет заверить заявлением следующего содержания: «Информирую, что я являюсь гражданином (нкой) Украины/супругой (м) гражданина (нки) Украины и прибыл (а) в Польшу из Украины после 23 февраля 2022 в связи с военными действиями». Вместо заявления можно добавить скан-копию PESEL UKR в конце заполнения заявления
- Далее нужно нажать «добавить ребенка» и внести все необходимые персональные данные.
- Затем нужно поставить галочку, что ваш ребенок будет учиться в школе в текущем учебном году. Галочка о том, что речь идет не о «зерувке» — нулевом классе — проставится автоматически, поскольку эти выплаты не распространяются на учащихся «зерувки».
- Далее нужно внести информацию о школе, которую будет посещать ваш ребенок.
Также заявителей попросят ознакомиться с ответственностью в случае предоставления заведомо ложной информации в заявке на выплату помощи и проставить галочки везде, где это нужно.
- Заявка готова. Теперь нужно добавить в нее необходимые документы, подтверждающие право на получение помощи «300+». Лучше всего, чтобы они были в формате JPEG.
- Чтобы окончательно отправить заявку, нужно будет подписать ее доверенным профилем (Profil zaufany). Надо нажать на наиболее удобный для вас способ, выполнить дальнейшие предложенные действия и все — заявка отправлена.
Как можно еще подать заявку на эту помощь
Подать заявку на выплату 300+ в режиме онлайн можно также через портал Emp@tia или через электронный банкинг. Если говорить о последнем способе, то список банков, через которые можно подать заявки на получение единовременной помощи в размере 300 злотых на подготовку ребенка к школе, выглядит так:
- PKO Bank Polski SA,
- Bamk Pekao SA,
- mBank SA,
- ING Bank Śląski SA,
- Alior Bank SA,
- Bank Pocztowy SA,
- Credit Agricole Bank Polska SA,
- Bank Millennium SA,
- Velo Bank SA,
- Nest Bank SA,
- SGB Bank SA,
- Bank BPS SA,
- Santander,
- BNP Paribas Bank Polska SA.
Напомним, программа «Хороший старт» предусматривает единовременную выплату в размере 300 злотых. Деньги должны помочь семьям компенсировать расходы, связанные с подготовкой ребенка к учебному году. Финансовая помощь выплачивается вне зависимости от дохода и благосостояния заявителей.
Программа распространяется на детей до 20 лет (в случае детей с инвалидностью — до 24 лет), которые учатся в начальной, средней школе, а также в полицеальной школе. В то же время она не распространяется на детей, которые посещают детские сады, «зерувки», и студентов.
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