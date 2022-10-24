В Польше подорожала аренда жилья: аналитики назвали три причины — Finance.ua

В Польше подорожала аренда жилья: аналитики назвали три причины Сегодня 21:00 — Недвижимость

В Польше наблюдается резкий рост стоимости аренды жилья. По данным Expander и Rentier.io, в сентябре аренда квартир в среднем подорожала на 28% за год.

Цены стремительно растут не только ежегодно, но и из квартала в квартал. Цены на аренду в третьем квартале 2022 года поднялись на 7,4% по сравнению с ІІ кварталом.

Аренда квартиры среднего размера подорожала на 4,7%, крупной (более 70 квадратов) — на 2%.

При этом повышение арендных ставок за год было значительно выше среднего повышения заработной платы в корпоративном секторе. По последним данным, в сентябре заработная плата в компаниях, где работают не менее 9 человек, была в среднем на 14,5% выше, чем год назад. И сегодня в некоторых польских городах суммы, равной самой низкой национальной чистой зарплате, может не хватить даже на аренду небольшой квартиры-студии.

В каких городах Польши больше всего подорожала аренда жилья

Сильнее всего за год выросли цены на малогабаритные квартиры. Особенно большая цена в Варшаве — аренда помещения площадью 30 м2 обходится в среднем по столице в 2571 злотый (+33% за год).

Далее следуют Вроцлав (2471 злотых, +42% за год) и Гданьск (2400 злотых, +40% за год).

При этом в предлагаемые тарифы не входит стоимость коммунальных услуг и административных сборов.

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Таким образом, в этих трех городах минимальная заработная плата не позволяет покрыть даже арендную ставку квартиры-студии.

Самая низкая национальная заработная плата составляет 3010 злотых брутто, то есть около 2364 злотых нетто. Среди городов, где аренда таких квартир стоит дороже 2 000 злотых — также Гдыня, Краков (+44% за год). В Щецине арендаторы платили почти 2000 злотых в месяц за аренду квартиры площадью до 38 квадратных метров. В Люблине — 1860 злотых, в Познани — 1770 злотых.

Ни в одном из крупных городов Польши рост цен на малогабаритные квартиры не составил менее 25 процентов. И на этом повышения не заканчиваются (хотя тенденция явно замедляется), ведь студенты возвращаются в университеты.

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Сентябрь, как правило, является месяцем наивысшего роста цен на аренду. Что касается количества предложений аренды, то ситуация уже улучшается. В 16 городах, проанализированных польскими экспертами, количество активных рекламных объявлений составило 30,8 тыс. Это хоть и примерно на 23% меньше, чем год назад, но гораздо больше, чем весной.

Эти 30 тысяч — это еще много. В апреле и мае было всего около 18 тысяч активных рекламных объявлений. С тех пор количество доступных предложений возросло на 68%, что является результатом, в частности, возвращения части людей из Украины на родину.

Справка Finance.ua:

Бесплатного жилья в Польше для беженцев из Украины, скорее всего, не будет даже в центрах массового размещения. Сначала люди будут оплачивать 50% стоимости проживания там, а потом все 100%. Как сообщает Yavp.pl, заместитель министра внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев Павел Шефернакер вновь высказался о необходимости введения для беженцев из Украины оплаты за проживание в пансионатах, переоборудованных во временное жилье пожарных депо, складах и других пунктах массового размещения.

до сих пор Польша тратила примерно 2200 злотых на каждого украинца. К такой помощи относится единовременная выплата по 300 злотых на человека, ежемесячные выплаты на детей в рамках программ «500+» и «Семейный опекунский капитал».



правительство Польши заявило об отказе от сбора налогов с беженцев из Украины, прибывших после полномасштабного вторжения и с тех пор работающих удаленно;

с начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине помощь ориентировочно более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро).

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