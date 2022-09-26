Польша запретила въезд россиянам по воздуху и по морю — Finance.ua

Польша запретила въезд россиянам по воздуху и по морю Вчера 17:30 — Мир

Польша запретила въезд россиянам по воздуху и по морю

Польша в понедельник запретила въезд гражданам россии на свою территорию по воздуху и по морю.

Об этом пишет Wiadomosci.

Ограничение началось через неделю после того, как Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои сухопутные границы для россиян, запретив въезд большинства из них, в том числе с шенгенскими визами.

С понедельника корабли и самолеты не могут прибывать на территорию Польши.

«Возможность въезда через воздушные и морские пограничные переходы также была ограничена. Изменение будет применяться с 26 сентября этого года», — говорится в сообщении, опубликованном Министерством внутренних дел и управления.

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Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Васик заявил в пятницу в эфире Польского радио, что «границы для россиян не откроются».

«Мы будем проводить жесткую политику по отношению к этой стране. Это война не только путина, это война россиян», — сказал он.

Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска сообщила в субботу в TVP Info, что в настоящее время около 70 россиян были отправлены обратно от границы.

Михальска также сообщила, что пограничники не заметили увеличения трафика на российско-польской границе, после того как кремль объявил мобилизацию.

В прошлом месяце ЕС достиг политической договоренности о прекращении действия соглашения об упрощении визового режима с россией, это шаг значительно сократит количество виз, которые россиянам выдают государства-члены ЕС.

Эстония, Латвия и Финляндия изначально предлагали полный запрет на туристические визы для россиян на территории всего ЕС.

Полное приостановление действия визового соглашения в августе произошло после того, как ЕС частично приостановил действие соглашения в феврале, главным образом в отношении чиновников, дипломатов и бизнесменов.

УНН По материалам:

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