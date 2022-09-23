Интерес россиян к низкоквалифицированному труду в Польше возрос на 600% за два дня — Finance.ua

Интерес россиян к низкоквалифицированному труду в Польше возрос на 600% за два дня Сегодня 12:14

После объявления мобилизации в рф фиксируют экстремальный интерес к работе в Польше со стороны россиян.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

В агентстве говорят, что за последние два дня рекрутеры получили 130 запросов на работу из россии. Для сравнения, раньше эта отметка достигала 20-30 запросов в месяц.

В Gremi Personal предполагают, что россияне стали массово искать работу в Европе в результате мобилизации, объявленной путиным.

"Даже после того, как запрет на въезд россиян в страны Балтии вступил в силу, российские мужчины пытаются найти лазейку для уклонения от мобилизации.

Специалисты по трудоустройству добавляют, что до войны польские работодатели вообще не ощущали спроса на вакансии в Польше со стороны россиян, но экономический кризис и санкции постепенно приводят к определенным изменениям. А закон о частичной мобилизации еще больше подталкивает интерес к поиску работы в Европе", — говорится в сообщении.

Почему они выбирают Польшу? В первую очередь из-за возможности быстрого пересечения границы и легализации пребывания. Кроме того, большинство польских работодателей гарантируют легальное трудоустройство, официальную заработную плату и социальный пакет. Однако польские рекрутинговые компании в основном не нанимают граждан из рф не только из-за отсутствия упрощенных визовых процедур, новых санкционных визовых ограничений, а из-за солидарности с Украиной. отмечает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, это уже вторая волна миграции россиян в результате войны.

«Первыми уехали преимущественно люди, которых не устраивала санкционная политика. В начале войны их выбором стали, в частности, Грузия, Армения, Турция, Израиль. А теперь устроиться в Польше пытаются мужчины, которые боятся массового призыва, но их здесь не ждут», — резюмирует Gremi Personal.

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Економічна Правда По материалам:

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